Nicholas Castellanos et Ronald Acuna fils récompensés

Les voltigeurs Nicholas Castellanos et Ronald Acuna fils, respectivement des Tigers de Detroit et des Braves d’Atlanta, ont été nommés lundi joueurs de la semaine dans les Ligues américaine et nationale.

Castellanos a maintenu une moyenne au bâton de ,393 en sept matchs au cours de la semaine qui s’est terminés dimanche. Il a frappé deux circuits, produit 10 points et croisé le marbre huit fois.

Lundi dernier, Castellanos a placé cinq fois la balle en lieu sûr en autant de présences officielles au bâton contre les White Sox de Chicago. Avec une longue balle, deux doubles et deux simples, il a été à l’origine de cinq points dans un gain de 9-5.

Il s’agit d’un premier honneur hebdomadaire pour Castellanos et d’un premier pour un joueur des Tigers depuis que J.D. Martinez a été récompensé, le 16 juillet 2017.

Acuna fils frappe

Quant à Acuna fils, il a connu une semaine qu’il ne risque pas d’oublier. Lundi, il a entamé une série de quatre partes contre les Marlins de Miami avec une longue balle à sa première présence au bâton, avant de répéter l’exploit lors du deuxième match d’un programme double.

Après qu’il eut réalisé le coup une troisième fois mardi, il n’a pu allonger sa séquence lors de la quatrième et ultime partie entre les deux équipes, puisque le lanceur Jose Urena l’a atteint au coude avec une balle rapide à 97,5 milles à l’heure.

Quittant le match, la recrue a ainsi vu une série de cinq matchs de suite avec un circuit prendre fin. Ses trois longues balles consécutives en début de match représentaient du jamais-vu dans le baseball majeur depuis Brady Anderson, en 1996.

Acuna fils a maintenu une moyenne de ,464 au cours des sept derniers jours.