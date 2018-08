«NHL19»: P.K. Subban se questionne sur sa cote

Le défenseur des Predators de Nashville P.K. Subban a été le premier à pouvoir partager sa cote de «NHL19», lundi, sur les réseaux sociaux.

Celui qui sera sur la couverture du jeu d'EA Sports aura une cote de 88.

Subban s'est d'ailleurs questionné sur ce résultat par le biais de son compte Twitter.

88?! �� What do you guys think of my #NHL19Ratings ?? @easportsnhl #EAathlete https://t.co/0PHSE1IrzW pic.twitter.com/J2b6snGcL9