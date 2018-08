Matt Davidson s’occupe des Twins

Matt Davidson a produit trois points pour aider les White Sox de Chicago à défaite les Twins du Minnesota au compte de 8-5, lundi à Minneapolis.

Le joueur de troisième but a brisé la glace en poussant Nicky Delmonico vers la plaque à l’aide d’un simple en deuxième manche, puis il a ajouté deux points au tableau avec sa 18e longue balle de la saison en septième.

Jose Abreu a également bien fait avec un double de deux points lors du deuxième tour au bâton. Les visiteurs ont par ailleurs inscrit quatre points lors de cette manche.

Le partant des White Sox Lucas Giolito (9-9) a concédé trois points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en six manches.

Dans l’autre camp, Stephen Gonsalves (0-1) disputait un premier match dans les ligues majeures. Il a donné quatre points, six frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en seulement une manche et un tiers.

Jake Cave et Max Kepler ont frappé des circuits dans une cause perdante.