Les Indians renversent les Red Sox à coup de circuits

Les Indians de Cleveland ont pris l’ascendant sur les Red Sox en frappant trois circuits, l’emportant finalement par la marque de 5-4, lundi à Boston.

Les Red Sox avaient pourtant rapidement pris une avance de 3-0 dans le match. Xander Bogaerts a été à l’origine de deux points avec un simple en première manche, puis Andrew Benintendi a poussé Jackie Bradley fils au marbre à l’aide d’un simple lors du tour suivant.

Melky Cabrera, en cinquième Michael Brantley, en sixième, puis Greg Allen, en septième, ont toutefois expédié des balles dans les gradins pour effacer le retard et donner les devants aux Indians.

Corey Kluber (16-6) a permis trois points, neuf coups sûrs et un but sur balles en six manches et un tiers sur le monticule pour les Indians.

Bien qu’il ait donné un point aux Red Sox en neuvième manche, Cody Allen est parvenu à fermer les livres pour signer un 25e sauvetage cette année.

La défaite est allée au dossier de Rick Porcello (15-6), qui a alloué cinq points, six frappes en lieu sûr et une passe gratuite en sept manches.

