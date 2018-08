Les Canadiens acquièrent Hunter Shinkaruk

Les Canadiens de Montréal a acquis l’attaquant Hunter Shinkaruk des Flames de Calgary, lundi, cédant en retour le joueur d’avant Kerby Rychel.

Originaire de Calgary, Shinkaruk a passé la dernière campagne avec le Heat de Stockton, le club-école des Flames dans la Ligue américaine de hockey (LAH). Il a obtenu 32 points, dont 17 buts, en 63 matchs.

Dans la Ligue nationale, le patineur de 23 ans a disputé 15 rencontres, récoltant deux buts et autant de mentions d’aide.

En 251 matchs en carrière dans la LAH, il a totalisé 75 buts et 149 points avec le Heat et les Comets d'Utica.

Pour sa part, Rychel avait été acquis par le Tricolore des Maple Leafs de Toronto à la fin février. En quatre matchs avec le Canadien, il a inscrit un but et une aide. Il a également pris part à 16 joutes du Rocket de Laval, accumulant huit buts et 12 points.