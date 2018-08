Les bonnes réponses de Rémi Garde

Publié aujourd'hui à 15h56

Mis à jouraujourd'hui à 16h01

Alors qu’il pensait avoir fini de répondre aux journalistes, après la victoire contre Chicago, Rémi Garde a vu une dernière question fuser. Debout près de la porte de sortie, il a tordu le cou aux rumeurs selon lesquelles il pourrait prendre le poste vacant d’entraîneur de Bordeaux.

«J’ai un contrat avec l’Impact de Montréal pour trois saisons, et je suis très content d’être ici», a-t-il calmement rétorqué.

Net et sans bavure. Rémi Garde est comme ça : il ne se présente pas devant les médias avec des lignes de communication préparées; il répond honnêtement aux questions qui lui sont posées, en donnant le plus de chair possible malgré le secret qu’exige parfois sa fonction.

J’apprécie sa façon de communiquer, qui tranche avec les habitudes de la maison. Avec lui, tout le monde sait à quoi s’en tenir. Parfois, sa franchise détonne tellement que certains ne savent pas comment la prendre, comme lorsqu’il avait remis en cause la qualité des solutions qui s’offraient à lui en cours de match, au début du mois de mai.

«Je dois être certain que le joueur que j’enverrai sur le terrain apportera un plus à l’équipe. Et si vous regardez tous les joueurs que j’ai fait entrer depuis que je suis ici, je ne suis pas sûr qu’il y en ait un ou deux qui aient réussi à changer le cours d’un match. Je ne demande pas aux remplaçants de marquer deux ou trois buts. Mais j’attends encore de voir quelqu’un afficher le désir d’aider l’équipe, et de prouver que c’était une erreur de le laisser sur le banc.»

Ce qui est intéressant avec cette tirade, c’est que son essence n’est plus vraie à la suite des mouvements du club pendant le mercato. Quand il se retourne vers son banc, Garde a désormais des réponses à apporter aux problèmes que les matchs lui posent. Non seulement il utilise ses remplaçants, mais ils apportent un plus.

Quincy Amarikwa, Micheal Azira et Jeisson Vargas, tous entrés en jeu face au Fire, ne se sont pas contentés d’amener des jambes fraîches, ils ont amené de la qualité. Pour au moins l’un d’entre eux – Amarikwa –, cela devrait déboucher sur une titularisation samedi, à Toronto.

La question va commencer à se poser pour Azira, qui a mieux distribué le jeu et récupéré plus de ballons que Ken Krolicki en seulement 23 minutes passées sur le terrain. Même s’il est plus à l’aise à un poste de sentinelle, son expérience et sa présence peuvent faire beaucoup de bien au milieu dans un derby qui s’annonce musclé.

Quant à Vargas, je dis bravo. J’ai été très critique envers lui, mais il a enfin montré qu’il était capable de fulgurances qui pouvaient faire une différence pour l’équipe. S’il n’est pas un joueur d’énergie, il vient de prouver que le collectif pouvait compter sur son entrée pour dynamiser l’attaque au besoin, et c’est une leçon importante pour la suite.

Car l’Impact devra se débrouiller avec les moyens du bord d’ici la fin de la saison. Je sais que beaucoup d’entre vous espèrent d’autres renforts d’ici au 14 septembre, notamment celui d’un attaquant, mais c’est (à défaut d’impossible) très improbable.

C’est donc sans numéro 9 indiscutable que le Bleu-Blanc-Noir devra se faire violence pour arracher l’un des derniers billets pour les séries. Pourquoi se faire violence? Parce que l’équipe, tactiquement et collectivement, n’est pas au mieux en ce moment.

Les résultats sont là pour en attester : l’Impact affiche une moyenne de 1,2 point par match sur les cinq dernières rencontres, quand plusieurs de ses rivaux directs avancent plus vite, tels que Philadelphie (1,8), DC (2,6) ou Toronto (1,6).

«C’était très important de créer un momentum avant d’attaquer les derniers matchs de la saison», a dit Garde au sortir de la victoire, samedi.

Cette fois, cela ressemblait plutôt à un vœu pieux.