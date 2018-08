Le vrai travail débute pour Philipp Kurashev

En acceptant de joindre les Remparts de Québec en 2016-2017, Philipp Kurashev avait dans l’espoir d’être repêché dans la LNH en 2018. Maintenant que c’est chose faite, le talentueux attaquant suisse sait que le travail est loin d’être terminé et il piaffe d’impatience à l’idée de disputer ce qui sera vraisemblablement sa dernière saison junior avant de tenter sa chance chez les professionnels.

Choix de quatrième tour des Blackhawks de Chicago en juin dernier, Kurashev a fait un premier bain chez les pros en juillet lors du camp de développement des Hawks.

«De rencontrer tout le personnel, de visiter les installations et la ville de Chicago a été une très belle expérience pour moi. Être repêché, c’est super. Par contre, ce n’est que le début pour moi. Je veux continuer à travailler fort et à m’améliorer chaque jour», a-t-il mentionné lundi au terme d’une séance d’entrainement tenue au Pavillon de la jeunesse, à Québec.

Un match à la fois

Le Suisse d’origine russe sait pertinemment que les Remparts miseront beaucoup sur ses talents offensifs cette saison, lui qui en sera à sa troisième complète dans la LHJMQ après des saisons de 54 et 60 points respectivement.

Depuis le début du camp d’entrainement, il a démontré une certaine chimie avec le nouvel européen des Remparts Alexei Sergeyev. Toutefois, le 96 des Remparts préfère ne pas trop se perdre dans les objectifs individuels.

«J’ai des objectifs, mais si je veux les atteindre, je devrai approcher chaque match un par un. Le reste va venir», a ajouté celui qui a passé la majorité de sa saison estivale dans la région de Detroit pour s’y entrainer.

«Je me sens plus solide et plus fort», a-t-il ajouté.

L'équipe avant l'individu

Un peu comme son jeune attaquant, l’entraîneur des Remparts Patrick Roy n’a pas non plus voulu étaler en long et en large les attentes qu’il avait envers Kurashev pour la prochaine saison.

«On a toujours des attentes envers des joueurs, mais les miennes sont plus collectives qu’individuelles. De dire que j’ai des attentes individuelles mettrait une pression inutile sur le joueur. Je veux permettre à Philipp de bien se préparer pour sa prochaine aventure dans la LNH ou la Ligue américaine. Mon travail est de l’amener à un autre niveau, à l’aider à devenir un joueur complet. J’aime les joueurs complets, et nos partisans aussi.»

Un retour derrière le banc apprécié

Après ses premiers coups de patin du camp d’entrainement, Patrick Roy a dirigé, dimanche, un premier match junior depuis qu’il avait quitté l’équipe en 2013 pour joindre l’Avalanche du Colorado. Et il a fort apprécié.

Roy tenait à être derrière le banc pour le premier match hors-concours de l’équipe à Rimouski afin de prendre le pouls de ses joueurs en situation de match, et vice versa.

«C’est sûr que la vitesse du jeu est différente de la LNH, mais j’ai aimé ça. Ce que j’aime du travail d’entraîneur, c’est de travailler avec les gars afin de les aider à atteindre un autre niveau. Des fois, je suis plus direct, mais ce n’est rien de personnel. C’est que je prends ça à cœur et je veux leur permettre d’atteindre le niveau que je pense qu’ils sont capables d’atteindre.»

Encore lundi à l’entraînement, Roy a multiplié les directives à ses joueurs durant les différents exercices.

«Je veux qu’ils comprennent comment on joue la "game". J’ai une philosophie différente par rapport à la personne que je remplace [Philippe Boucher]», a-t-il ajouté.

Autre match mardi soir

Roy et ses adjoints auront l’occasion d’évaluer les joueurs toujours au camp mardi soir et mercredi. L’Océanic sera au Complexe multidisciplinaire de L’Ancienne-Lorette mardi soir à 19 h, tandis que ce sera au tour du Drakkar de Baie-Comeau d’être en visite, mercredi, cette fois au Complexe sportif multifonctionnel de Saint-Augustin-de-Desmaures, également à 19 h.

Il ne faudrait pas s’attendre à ce que d’autres joueurs soient retranchés lors de cette période, a toutefois confié Roy lundi.

Avec 34 joueurs toujours au camp, dont Spencer Blackwell, Gabriel Montreuil et Andrew Coxhead soignant des blessures, Roy confirmera son alignement officiel soit après le match préparatoire de dimanche soir prochain, à Baie-Comeau, soit le lendemain lors de la dernière journée des transactions estivales.