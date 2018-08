La «nouvelle» Coupe Davis

Publié aujourd'hui à 18h55

Mis à jouraujourd'hui à 19h00

La Coupe Davis est morte... Vive la Coupe Davis!

En adaptant cette phrase célèbre instituée en France, au 13e siècle («Le Roi est mort... Vive le Roi»), je fais bien sûr allusion aux changements drastiques touchant la plus vieille compétition de l’histoire, tous sports confondus.

À Orlando en Floride, le 16 août dernier, la Fédération internationale de tennis (ITF) a approuvé dans une proportion de 71 pour cent le vote favorable à une refonte de ce tournoi plus que centenaire.

Comme il ne s’agit pas d’une simple modification, mais bien d’un immense bouleversement, il fallait s’attendre à un spectre de réactions fort large et dont les deux extrémités, bien sûr, étaient composées d’une frustration totale de la part des puristes, d’une part, et d’un soulagement pour plusieurs joueurs et observateurs, d’autre part.

Entre les hurlements de rage par les amants de la Coupe Davis et le soupir de satisfaction d’un grand nombre d’athlètes, essayons de relativiser la récente décision de l’ITF quant au changement de format de la fameuse Coupe Davis.

Entre tradition et bon sens

Personnellement, je suis entièrement d’accord avec ces changements, car je décriais depuis plusieurs années le (trop) grand nombre de jours et la longueur des matchs qu’imposait cette formule d’une autre époque.

Mais je comprends aussi ce qui vient déchirer les aficionados de cette épreuve prestigieuse vieille de 118 ans. Et ils ont certes de bonnes raisons de pleurer la fin de ce tournoi unique.

Cela étant dit, pleurer l’antique format de la Coupe Davis revient à pleurer le déclin de la livraison du courrier parce qu’Internet permet mille fois plus facilement les communications et la transmission de documents d’un simple clic... et ce gratuitement. Ou ça revient à déplorer la disparition des disques en vinyle ou des disques compacts parce que la musique s’est trouvé un nouveau support et une nouvelle distribution (numérique).

Vous trouvez que j’exagère? Soit... mais la Coupe Davis, qu’on le veuille ou non, était arrivée à la croisée des chemins. Et elle vient d’emprunter une nouvelle voie.

Une coupe nouvelle et... améliorée?

Il n’y aura probablement pas de consensus quant à savoir si l’épithète «améliorée» s’appliquera, du moins tant qu’on ne l’aura pas expérimentée et que les joueurs n’auront pas livré leurs impressions. Mais pour ce qui est de «nouvelle», là, c’est clair.

Au lieu de trois semaines réparties au cours de l’année, précédées de quatre jours de préparation et marquées de matchs au meilleur de cinq manches, une année de Coupe Davis sera résumée en deux phases de deux et de sept jours respectivement. La première phase, préliminaire, se jouera en deux jours en février et déterminera un certain nombre de pays pour la phase finale qui, elle, sera longue d’une semaine en novembre. Les matchs seront disputés au meilleur de trois sets. En résumé, une semaine de moins par année pour les équipes et des rencontres moins exigeantes puisque jouées sous la forme «2 de 3».

Mis à part un certain nombre de joueurs, je crois qu’aucun athlète ne pleurera l’antique formule quand viendra le temps de préparer l’agenda d’une année de compétition. Pas Novak Djokovic ou Andy Murray, en tous cas, deux des gros noms qui étaient en faveur de cette refonte depuis plusieurs années. Leurs réactions sont rapportées dans cet article du site Francs Jeux.

Mais pour d’autres, comme les tennismen français, c’est un crime de lèse-Coupe Davis qui vient d’être perpétré. Pour Yannick Noah, capitaine des Bleus, et le joueur Nicolas Mahut, ce 16 août était un triste jour comme le rapportait le quotidien L’Équipe.

Et je peux les comprendre, tout comme je comprendrais les amateurs qui se sont tellement réjouis en assistant au triomphe épique de leurs favoris, l’an dernier, aux dépens des Belges. Même chose pour les Argentins l’année précédente. Idem pour les Britanniques en 2015. Etc... etc...

Roger Federer en est un qui s’est dit attristé par la disparition de la Coupe Davis telle qu’il la connaissait et telle qu’il l’a gagnée avec son pote Stan Wawrinka, en 2014, en plein territoire français. Cela étant dit, Federer n’y est plus retourné depuis septembre 2015, alors qu’il a aidé son pays à retourner dans le Groupe mondial... Pas plus que Wawrinka, dont la dernière présence remonte à 2015.

D’ailleurs, lorsqu’on jette un coup d’œil au top 10 mondial des cinq dernières années, on constate que la plupart des stars de la raquette ne participent pas régulièrement à la défense de leur drapeau. Novak Djokovic a fait une présence en 2017, rien en 2018. Rafael Nadal n’y vient que de façon sporadique, n’ayant disputé la compétition que quatre fois depuis la finale de 2011. Juan Martin Del Potro a disputé trois affrontements en 2012 et deux en 2016.

Chez nous, avant l’arrivée rafraîchissante de Denis Shapovalov, le Canada devait se débrouiller sans Milos Raonic, qui n’a pas joué pour la feuille d’érable depuis trois ans. En fait, depuis la défaite en demi-finale de 2015, en Serbie, «Le Missile» n’a fait que deux sorties (2014 et 2015).

L’allégeance et... le corps

Dans tous ces cas, il n’y a pas qu’un manque d’allégeance ou un agenda trop chargé. Il y a des blessures et la convalescence. Et, pourquoi pas, une décision prudente de s’abstenir de la Coupe Davis afin, justement, de ne pas surtaxer son corps et d’éviter de nouvelles blessures.

Et c’est là que nous arrivons au nœud du problème. Un problème qui n’existait pas il y a trente ans, ou même il y a quinze ans. Il y a toutes ces surfaces... et il y a tant de tournois... et tous ces points qu’il faut défendre.

Ajoutez quatre événements du Grand Chelem, où les matchs «3 de 5» ont le don de tuer son homme et vous pouvez comprendre que malgré l’aspect fierté, les rencontres de Coupe Davis, où AUCUN point de classement n’est attribué, perdent petit à petit leur lustre. Et quiconque a la fibre patriotique un peu trop présente risque de payer plus tard en saison. Et ainsi voir la fatigue le sortir de gros tournois... ou encore se blesser... puis rater d’autres tournois... avec la perte de points et d’argent qui y sont associés.

Je disais «nœud du problème». Je pourrais parler de «cercle vicieux».

Et pour ajouter à cet agenda bien chargé, la Coupe Laver, dont le format rafraîchissant attirera les joueurs invités plus facilement que la Coupe Davis. Sans oublier qu’il y aura, en 2020, cette nouvelle création appelée Coupe du monde par équipes (World Team Cup), un événement que beaucoup taxent d’être une copie conforme de la Coupe Davis.

Et tout ça à deux mois d’intervalle.

Début d’une tendance?

Il faut noter que ce «lifting» d’une compétition légendaire n’est peut-être que le début d’une vague qui pourrait atteindre d’autres grands événements dans le monde du sport.

Comme le souligne le site de la RTBF (Radio Télévision Belge Francophone), le Tour de France et les Jeux olympiques pourraient vivre la même révolution. Tout dépendra de la volonté des organismes dirigeant ces événements et, bien sûr, l’argent qui pourrait y transiter. Car dans le cas de la Coupe Davis, il faut se demander si les 2,5 milliards d’euros, versés sur 25 ans au groupe promoteur Kosmos, n’étaient pas suffisants pour faire exploser le format traditionnel de ce tournoi.

En conclusion de ce dossier, je ne peux m’empêcher de joindre cette photo que m’expédia un jour un téléspectateur pour illustrer de façon amusante ce qu’est, en fait, la vraie Coupe... «Des Vis»!