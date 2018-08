Kendrys Moralez frappe deux circuits dans la victoire des Blue Jays

Le frappeur désigné des Blue Jays Kendrys Morales a frappé deux circuits et produit quatre points dans un gain de 5-3 contre les Orioles de Baltimore, lundi.

Ce match était présenté en direct à TVA Sports.

Morales a tout d’abord créé l’égalité à 1-1 avec une longue balle en solo lors de la quatrième manche, puis il a ajouté trois points au tableau avec son 16e circuit de la campagne, en cinquième.

Kevin Pillar a été à l’origine de l’autre point des favoris locaux. La formation canadienne a ainsi mis fin à une séquence de quatre revers. Elle avait précédemment été balayée par les Yankees de New York.

Marco Estrada (7-9) entamait le match sur la butte pour les Blue Jays et il a signé la victoire. L’artilleur a donné trois points, sept coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches et un tiers.

Ayant connu plusieurs matchs difficiles cette saison, la relève a cette fois tenu le coup. Ryan Tepera, Jaime Garcia, Tyler Clippard et Ken Giles ont ainsi accordé collectivement un seul coup sûr. Giles a par ailleurs enregistré un 16e sauvetage cette année.

Évoluant une fois de plus au troisième coussin, le Québécois Russell Martin a été blanchi en trois présences officielles au bâton. Il a malgré tout soutiré un but sur balles.

Dans l’autre camp, Andrew Cashner (4-11) a permis cinq points, sept frappes en lieu sûr et trois passes gratuites en six manches au monticule.

Renato Nunez a frappé son troisième circuit de la saison dans une cause perdante. Chris Davis, avec un ballon-sacrifice, et Caleb Joseph, avec un double, ont également permis aux visiteurs de marquer.

Les deux équipes doivent encore disputer deux matchs dans cette série.