Dustin Tokarski trouve du boulot

L'ancien gardien des Canadiens de Montréal, Dustin Tokarski, a trouvé du boulot dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Rangers de New York, lundi.

L'athlète de 28 ans, qui était un joueur autonome sans compensation, a paraphé un contrat à deux volets d'une durée d'un an avec la formation de la grosse pomme.

The New York #Rangers have signed UFA goaltender Dustin Tokarski to a one year league-minimum $650k contract:



NHL Salary: $650k

Minors: $250k ($275k guaranteed)



Tokarski will be a UFA at the expiry of this contract. https://t.co/eupMp1vXxF https://t.co/0P0QxksbKj