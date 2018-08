Bode Wilde fait le saut dans l'OHL

Le défenseur québécois Bode Wilde s'est joint au Spirit de Saginaw, de la Ligue de hockey junior de l'Ontario (OHL), lundi.

L'équipe de l'OHL en a fait l'annonce sur son compte Twitter.

Wilde a été repêché au deuxième tour (41e au total) par les Islanders de New York, lors du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey.

Le Montréalais de 18 ans a grandi dans le programme de développement américain de hockey au cours des dernières années.

En 25 matchs l'an dernier dans l'USHL, Wilde a récolté 16 points, dont trois buts. Il a ajouté 41 points, dont 12 buts, en 61 rencontres avec l'équipe américaine des moins de 18 ans.

The Spirit are getting Wilde!



Welcome to Saginaw @bodewilde15 pic.twitter.com/VrBXkGc36Z