Yu Darvish ne peut lancer plus d’une manche

Le lanceur des Cubs de Chicago Yu Darvish a dû être retiré d’un match de ligues mineures après seulement une manche de travail, dimanche, alors qu’il entamait son programme de rééducation avec la filiale A des Cubs située à South Bend.

L’artilleur de 32 ans est incommodé par de l’inflammation au coude droit depuis la fin du mois de juin et son nom est sur la liste des blessés des Cubs depuis le mois de mai en raison d’une tendinite à son biceps du bras droit.

Dimanche, Darvish a lancé à 19 reprises lors de la première manche, mais après quelques lancers de réchauffement avant la deuxième, il a senti un inconfort et a demandé à être retiré de la butte. Il devait initialement prendre part à trois manches dans cette rencontre.

«Pendant l’échauffement, j’ai ressenti quelques choses, a indiqué Darvish via son interprète au site internet du baseball majeur. La dernière fois, même si j’avais senti la même chose, j’ai continué de lancer. Cette fois, je n’ai pas pris de chance.»

L’artilleur a également indiqué qu’il avait demandé de passer un test d'imagerie par résonnance magnétique afin de comprendre ce qui se passe dans son bras droit. Pour l’instant, aucun détail concernant la date des examens médicaux n’a été révélé par l’organisation de l’Illinois.

Le principal intéresser a indiqué vouloir revenir au jeu avant la fin de la présente saison.

«Je veux vraiment être de retour cette saison, a-t-il dit. Je vais travailler vraiment fort et faire de mon mieux pour essayer de revenir.»

Cette saison dans les majeurs, Darvish a maintenu une moyenne de points mérités de 4,95 en huit départs. Il a montré une fiche de 1-3 et retiré 49 frappeurs sur des prises.

En février dernier, il a signé une entente de six ans et 126 millions $ avec les Cubs. Depuis 2012, Darvish a porté les couleurs des Rangers du Texas et des Dodgers de Los Angeles.