Une série à oublier pour les Braves

Le partant German Marquez a été solide pendant sept manches, menant les Rockies du Colorado vers un gain de 4-2 contre les Braves à Atlanta, dimanche.

Les visiteurs ont ainsi balayé la série de quatre rencontres en Georgie.

Marquez (11-9) a accordé deux points, cinq coups sûrs et un but sur balles, tout en retirant cinq rivaux sur des prises. Wade Davis a signé son 35e sauvetage de la campagne en éventant trois frappeurs en fin de neuvième.

Trevor Story et DJ LeMahieu ont tous deux claqué un circuit en solo. Davdi Dahl a ajouté deux coups sûrs en trois présences à la plaque, tout en croisant le marbre une fois.

Chez les perdants, Johan Camargo a produit les points des siens à l’aide de deux simples. Freddie Freeman a marqué à chaque occasion, lui qui a récolté deux coups sûrs.

Anibal Sanchez (6-4) a concédé trois points, cinq frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en six manches et deux tiers. Il a totalisé huit retraits au bâton.