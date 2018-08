Un dernier tour de piste pour Niklas Kronwall?

Le défenseur des Red Wings de Detroit Niklas Kronwall est loin d’exclure la possibilité que la prochaine saison sera sa dernière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le Suédois de 37 ans complétera en 2018-2019 un contrat de sept ans et de 33,25 millions $. Avec 12 campagnes d’expérience dans le circuit Bettman et une coupe Stanley à son actif, il est déjà très fier de son parcours professionnel.

«S’il s’agit de la fin de ma route, bien, je serai heureux de ce que j’aurai vécu et très reconnaissant à l’égard de la famille Ilitch ainsi que du directeur général Ken Holland, qui m’a donné la chance d’évoluer au sein de la même équipe durant toute ma carrière», a-t-il déclaré au site NHL.com.

«Je me compte chanceux d’avoir joué à Detroit pendant toutes ces années et je me vois difficilement dans un autre chandail, a-t-il ajouté. On verra bien ce qui arrivera.»

Moins rapide

Kronwall est conscient que tout va plus rapidement sur la patinoire. Aussi, les deux plus récentes saisons n’ont pas été faciles pour lui et les Wings, exclus des séries à chaque occasion. En 2017-2018, il a récolté 27 points en 79 joutes et affiché un différentiel de -14, lui qui avait été limité à 64 rencontres l’année précédente à cause d’une blessure.

«Je sais où j’en suis actuellement. Dans un an, je ne peux pas dire où je serai rendu, a-t-il dit. J’aimerais signer une autre entente, mais l’équipe rajeunit et je vieillis. Le jeu est plus rapide et je ne suis pas le même joueur qu’il y a 10 ans. Par contre, je ferai tout mon possible pour être efficace sur la glace et à l’extérieur.»