Sung Hyun Park l’emporte en prolongation

La Sud-Coréenne Sung Hyun Park a vaincu l’Américaine Lizette Salas lors du premier trou de prolongation de la ronde ultime du Championnat Indy Women in Tech de la LPGA, dimanche, à Indianapolis.

Les deux femmes avaient retranché 23 coups à la normale après 72 trous et elles ont dû en jouer un 73e pour départager le tout. Park a réussi un oiselet sur le 18e fanion, que les meneuses rejouaient, et Salas n’a pas été en mesure de suivre la cadence.

En retard de deux coups sur Salas au début de la journée, Park a remis une carte de 68 (-4), alors que Salas a joué 70 (-2). L’Américaine aurait pu l’emporter, si elle n’avait pas commis un boguey sur la normale quatre du 17e trou.

Il s’agit d’une troisième victoire pour la Sud-Coréenne et quatrième joueuse au monde en 2018.

La meilleure Canadienne a été Brooke M. Henderson. Celle-ci a terminé le tournoi à égalité au septième rang avec quatre autres golfeuses. Elle a connu une dernière ronde fantastique avec une performance de 63 (-9), ce qui lui a permis de compléter sa semaine avec un cumulatif de 270 (-18).

La Québécoise Anne-Catherine Tanguay a joué 69 (-3) et a pris de 39e rang avec quatre adversaires, qui ont toutes frappé 277 coups en quatre rondes de golf.

Maude-Aimée LeBlanc et Alena Sharp ont respectivement joué 70 (-2) et 72 (E). Les deux femmes ont respectivement fini à 22 et 15 coups de la gagnante.