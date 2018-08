Première surprise de la saison en Angleterre

Première surprise de la saison: Manchester United a craqué contre un solide Brighton (3-2), offrant un contraste saisissant avec Manchester City, impérial contre Huddersfield (6-1), dimanche lors de la 2e journée de Premier League.

Dans l'autre match du début d'après-midi, Watford a créé la surprise en allant chercher à Burnley sa deuxième victoire en deux journées (3-1).

Rien n'a marché pour Manchester United, mené de deux buts après 27 minutes et incapable de trouver l'étincelle pour revenir dans le match.

Lâché par sa défense centrale Bailly-Lindelöf, United a coulé... donnant d'une certaine façon raison à José Mourinho, qui n'a pas caché son désarroi cet été devant l'incapacité de ses dirigeants à attirer un renfort de poids pour sa charnière.

Dans une arrière-garde mancunienne passive et pas dans le rythme, Murray est venu couper un centre au premier poteau pour surprendre De Gea (25). Deux minutes plus tard, les «Red Devils» cafouillaient un corner et Duffy, avec calme, ajustait De Gea de près (27).

Après la réduction du score un peu chanceuse de Lukaku sur une tête (34), les «Seagulls» reprenaient deux buts d'avance sur penalty, à la suite d'une faute grossière de Bailly sur Gross. L'Allemand transformait lui-même pour assommer Mourinho et ses hommes (44).

City en champion

Contraste impressionnant. Le champion a lui écrasé Huddersfield (6-1), grâce notamment à un triplé de Sergio Agüero, offrant un festival offensif.

Les Citizens enchaînent avec la manière une deuxième victoire d'affilée, comme ses principaux rivaux Chelsea et Tottenham, vainqueurs la veille d'Arsenal (3-2) et de Fulham (3-1).

Pep Guardiola doit se passer de son maître à jouer Kevin De Bruyne, touché à un genou, au moins jusqu'en novembre, mais il en faut plus pour ralentir les champions en titre.

Face aux modestes Terriers, ils ont brillé, Agüero, Benjamin Mendy et David Silva en tête, pour s'offrir un triomphe à domicile.

Agüero a donc réussi un triplé, David Silva un superbe coup franc, Jesus y est allé de son but et Mendy a semé le chaos sur son couloir gauche en s'impliquant sur la moitié des buts mancuniens.