L’expérience fait la différence pour les Remparts

Les Remparts de Québec ont remporté une première victoire lors du calendrier préparatoire dimanche après-midi au Colisée Financière Sun Life, alors que l’expérience a fait la différence en troisième période, eux qui ont inscrit trois filets pour s’envoler vers une victoire de 5 à 2 contre l’Océanic de Rimouski.

L’équipe de Serge Beausoleil a créé l’égalité 2 à 2 après cinq minutes de jeu en début de troisième période. Isaak Caron a profité d’une rondelle libre dans l’enclave pour faire bouger les cordages derrière le gardien Philippe Bond.

L’Océanic n’a toutefois pas été en mesure de rebondir après ce filet, alors que les hommes de Patrick Roy ont profité des largesses accordées par les défenseurs adverses pour reprendre les devants et filer vers la victoire.

Tour à tour, Pierrick Dubé et Mikaël Robidoux ont profité des lacunes défensives des hommes de Serge Beausoleil pour marquer deux filets en seulement 1 minute 34 secondes avant de voir le vétéran des Remparts, Olivier Mathieu clouer le cercueil de l’Océanic avec un peu moins de 4 minutes à faire à la rencontre.

Beausoleil satisfait

Devant une équipe plus expérimentée, l’entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski, Serge Beausoleil, s’est dit satisfait de la rencontre disputée par son groupe de joueurs.

«Québec n’est pas à la même place du côté de leur évaluation, il n’y a pas la même profondeur dans les deux alignements. Ce n’est pas tant l’âge que l’expérience des joueurs, quand j’ai vu Robidoux, Mathieu, ce sont des gars qui ont trois ans d’expérience dans cette ligue-là», a-t-il expliqué en conférence de presse après la partie.

Un point que partage également Patrick Roy, lui qui en était à un premier match derrière le banc depuis plus de cinq ans dans le circuit Courteau.

«Rimouski et Québec, on n’est pas à la même place. Un nouvel entraîneur pour nous, alors que Serge est là depuis de nombreuses années. C’est la raison pour laquelle je voulais être derrière le banc pour que les joueurs apprennent à me connaître et vice-versa», a-t-il expliqué.