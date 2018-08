Les Red Sox doivent remiser leurs balais

Les lanceurs des Rays de Tampa Bay ont limité les Red Sox de Boston à deux maigres coups sûrs, dimanche, dans un gain de 2-0 au Fenway Park.

La formation floridienne a ainsi évité le balayage dans sa série de trois rencontres au Massachusetts. De leur côté, les meneurs de la section Est de la Ligue américaine de baseball ont subi seulement leur 37e revers de la saison, eux qui comptent 88 victoires.

Effectuant son premier départ en carrière dans les ligues majeures, Diego Castillo n’a œuvré qu’une manche et deux tiers au monticule, lui qui agit habituellement comme releveur. Son successeur Jalen Beeks (2-1) a excellé pendant quatre manches, accordant un coup sûr et deux buts sur balles, en plus d’éventer trois rivaux.

Trois autres artilleurs ont ensuite fermé la porte à l’adversaire, incluant Sergio Romo, qui a réussi son 16e sauvetage de l’année.

En attaque, la longue balle a bien servi les Rays, puisque Joey Wendle et C.J. Cron ont chacun claqué un circuit en solo, durant les septième et neuvième tours au bâton de Tampa Bay, respectivement. Le receveur Jesus Sucre a été moins brillant, étant tenu en échec quatre fois à la plaque et laissant cinq coureurs sur les sentiers.

Les visiteurs affichent de nouveau un dossier (62-61) supérieur au seuil de respectabilité.

Rien ou presque pour les Sox

Du côté des perdants, Xander Bogaerts a cogné son 36e double de la campagne. Andrew Benintendi a été le seul autre joueur des Sox à frapper en lieu sûr.

Hector Velazquez (7-1) a permis un point, trois coups sûrs et autant de passes gratuites en quatre manches.

Avant de sauter sur le terrain, les porte-couleurs de la formation de la Nouvelle-Angleterre détenaient une avance de 10 parties et demie sur les Yankees de New York, deuxièmes de leur section.