Les Mets remportent leur série face aux Phillies

Les Mets de New York ont remporté la série de cinq parties face au Phillies de Philadelphie, dimanche, grâce à une victoire de 8-2 dans l’ultime rencontre présentée au Bowman Field.

Dans cette série, les cogneurs des vainqueurs ont produit pas moins de 43 points.

Lors de ce match, c’est l’arrêt-court Amed Rosario qui s’est démarqué au bâton avec trois simples et trois points produits.

L’artilleur Jason Vargas (3-8) a obtenu la victoire, lui qui a œuvré pendant cinq manches et un tiers. Il a permis les deux points de ses adversaires sur six coups sûrs et a retiré trois frappeurs sur des prises.

Chez les perdants, Carlos Santana a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain en sixième manche, ce qui aura été l’unique moment de réjouissance des Phillies.

Nick Pivetta (7-10) a récolté la défaite. Sur la butte pendant seulement trois manches et deux tiers, il a vu les Mets inscrire six points sur huit coups sûrs.