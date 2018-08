Les Indians sans pitié pour les Orioles

Le voltigeur Melky Cabrera a claqué un grand chelem en quatrième manche, permettant aux Indians de Cleveland d’écraser les Orioles de Baltimore au compte de 8-0, dimanche, au Progressive Field.

Les frappeurs des Indians ont explosé avec six points lors de ce tour au bâton pour s’assurer de remporter la série les opposant aux Orioles. Yandy Diaz a produit deux points, alors que Michael Brantley et Greg Allen ont chacun amassé deux coups sûrs.

Le partant des Indians, Mike Clevinger (9-7), a été efficace lors des six manches qu’il a passées sur la butte. Il a permis sept coups sûrs et un but sur balles, retirant sept frappeurs sur des prises. La relève des vainqueurs a également connu une bonne journée, ne donnant que deux coups sûrs en trois manches.

Chez les perdants, Yefry Ramirez (1-5) a offert une performance décevante, allouant sept points mérités et autant de coups sûrs en seulement trois manches.

Les Orioles amorceront lundi une série de trois rencontres contre les Blue Jays de Toronto. Pour leur part, les Indians visiteront les Red Sox de Boston pour une série de quatre joutes.