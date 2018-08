Les circuits coulent les Athletics

Yuli Gurriel a claqué un circuit de trois points en troisième manche pour aider les Astros de Houston à défaire les Athletics au compte de 9-4, dimanche à Oakland.

La formation du Texas a ainsi évité le balayage dans cette série de trois rencontres.

Au total, huit longues balles ont été frappées dans ce match. Outre Gurriel, Evan Gattis, Martin Maldonado, Alex Bregman et Marwin Gonzalez ont tous expédié un tir dans les gradins pour les gagnants.

Maldonado est passé bien près de réussir un carrousel, lui qui a également réussi un triple et un double. Il a produit un point et touché la plaque trois fois.

Khris Davis a pour sa part produit trois des quatre points des favoris locaux avec ses 35e et 36 circuits de la saison, dans la défaite. Son coéquipier Matt Chapman avait précédemment ouvert la marque avec une longue balle en solo.

Justin Verlander (12-8) a donné quatre points, sept frappes en lieu sûr et un but sur balles en cinq manches et un tiers pour mériter la victoire.

Dans le clan adverse, Sean Manaea (11-9) a concédé six points et neuf frappes en lieu sûr en quatre manches.