Le Real Madrid commence sa saison du bon pied

La saison du Real Madrid part sur de meilleures bases: après l'échec en Supercoupe d'Europe, l'équipe merengue a véritablement lancé sa campagne dimanche contre Getafe (2-0) lors d'une première journée du Championnat d'Espagne marquée par l'épatant triplé du débutant André Silva avec Séville.

Plombé par le départ de Cristiano Ronaldo à l'intersaison et la défaite subie mercredi contre l'Atlético (4-2 a.p.), le Real a réagi dimanche soir grâce à des buts de Dani Carvajal (20e) et Gareth Bale (51e) dans un match maîtrisé au stade Santiago-Bernabeu.

Au classement, l'équipe de Julen Lopetegui rejoint en tête les autres équipes victorieuses lors de cette 1re journée, notamment le FC Barcelone (3-0 contre Alavés) et Séville, tombeur du Rayo Vallecano 4-1 avec les trois buts de Silva.

En attendant le choc Valence-Atlético lundi soir, les principales locomotives de la Liga ont gagné, à l'exception de Villarreal (2-1 contre la Real Sociedad) et du Betis Séville (3-0 devant Levante).

C'est rassurant pour Lopetegui, qui a fait de cette Liga un objectif prioritaire et qui va pouvoir travailler sereinement sans être pollué par les débats sur la nécessité de faire venir des renforts d'ici la fin du mercato le 31 août.

Le Real chasse ses doutes

Ses joueurs, en qui il assurait samedi avoir «pleinement» confiance, lui ont donné raison avec une prestation sérieuse et rassurante dans un stade Santiago-Bernabeu qui sonnait creux en raison de l'horaire tardif et de la période estivale. Et qu'importe s'il avait laissé sur le banc le meilleur gardien du Mondial (Courtois, choix de l'entraîneur), le meilleur défenseur (Varane, ménagé) et le meilleur milieu (Modric, reprise).

Au fil d'une première période à sens unique, le Real a produit du jeu et créé des occasions, comme cette tête plongeante de Bale expédiée sur la barre transversale (16e).

Pragmatique, la «Maison blanche» a profité d'un cafouillage défensif pour marquer: sur un centre de Bale, très actif, le gardien de Getafe a mal boxé le ballon et Dani Carvajal l'a catapulté au fond d'une tête lobée (20e).

Le deuxième but est également intervenu sur une série de bourdes de Getafe: Asensio a chipé un ballon dans les pieds d'un défenseur, a adressé un centre dévié par un autre adversaire et Bale a marqué d'une puissante reprise du gauche mal jugée par le gardien (51e).

Puis, sur un nouveau ballon mal repoussé par la défense, Asensio a expédié un tir tendu qui s'est écrasé sur le poteau (54e)... Sans conséquence pour le club triple champion d'Europe en titre, qui a chassé ses doutes naissants avec ce succès inaugural.

Débuts pour Silva et la VAR

Pour Séville aussi, la victoire était précieuse: le club andalou, vaincu en Supercoupe d'Espagne par le Barça (2-1) dimanche dernier, a relevé la tête face au Rayo.

Au passage, l'attaquant portugais André Silva, prêté par l'AC Milan, a réussi une première tonitruante en Championnat d'Espagne en signant un triplé (31e, 45e+1, 80e). Soit le premier joueur depuis Romario en 1993 à inscrire trois buts pour ses débuts en Liga.

L'international portugais n'avait inscrit que 2 buts sur toute la saison de Serie A l'an dernier ? Il a déjà dépassé ce bilan pour s'installer en tête du classement des buteurs devant Lionel Messi (2 buts).

Au passage, le troisième but de Silva est également entré dans l'histoire: l'arbitre l'avait initialement annulé pour hors-jeu mais après recours à l'assistance vidéo (VAR), l'action a été finalement validée, soit le tout premier but de l'histoire du Championnat d'Espagne accordé avec l'aide de la technologie, introduite cette saison en Liga.

En fin de rencontre, le Rayo Vallecano a réduit le score sur un penalty d'Adrian Embarba, également accordé avec l'aide de la vidéo, l'arbitre ayant initialement sifflé un coup franc à l'entrée de la surface.

De quoi lancer également la saison des arbitres chargés de la vidéo !