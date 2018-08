Josh Gordon bien accueilli dans le vestiaire des Browns

Le receveur de passes Josh Gordon est définitivement le bienvenu dans le vestiaire des Browns de Cleveland.

Celui-ci est de retour dans l’entourage de l’équipe cette fin de semaine, après de nombreuses absences étalées sur près de cinq saisons, dues à une multitude d’infractions aux politiques antidrogues de la NFL. Durant la dernière année, Gordon a suivi un programme de désintoxication.

«Nous l’attendions depuis un moment, a indiqué le receveur de passes Jarvis Landry au site web des Browns. Maintenant qu’il est là, tout le monde est excité.»

«Je pense que le retour de Josh en santé et dans un bon état d’esprit constitue une bouffée d’air frais pour l’équipe, a ajouté le secondeur Joe Schobert. Nous savons qu’il aidera notre unité offensive à être encore meilleure et plus explosive qu’elle ne l’est déjà.»

L’an dernier, Gordon a pris part à cinq rencontres avec les Browns, réussissant 18 attrapés pour 335 verges et un majeur. Il avait raté l’ensemble des saisons 2015 et 2016. De 2012 à 2014, il a capté 161 passes pour 2754 verges de gains et 14 touchés en 35 parties.

En plus de ses coéquipiers, Gordon a également reçu l’appui de l’entraîneur-chef des Browns.

«Il a fait plusieurs choses afin de devenir une meilleure version de lui-même, ce qui était vraiment important, je pense, a expliqué Hue Jackson. Le désir d’être bien dans son corps et dans son esprit était réellement important pour lui et je respecte ça.»