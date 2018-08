Ervin Santana blessé

Les Twins du Minnesota ont placé dimanche le nom du lanceur Ervin Santana sur la liste des éclopés pour 10 jours en raison d’une blessure récurrente à un doigt de la main droite.

Santana n’a disputé que cinq matchs cette saison, perdant sa seule décision et affichant une moyenne de points mérités de 8,03. À sa plus récente présence au monticule, il a été malmené par les Tigers de Detroit, qui ont totalisé à ses dépens sept points, autant de coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches, jeudi.

Par ailleurs, les Twins ont retiré de la liste des blessés le nom du voltigeur Robbie Grossman qui était touché à la jambe droite.