Dans le pétrin sans les trois points

Les joueurs de l’Impact le savent, si le score de 1 à 1 avait tenu jusqu’à la fin du match, ils auraient été dans le pétrin pour la suite des choses.

«On est soulagés parce qu’on aurait été dans le trouble si on n’avait pas amassé les trois points et, pour être honnête, on ne les méritait peut-être pas», a admis Evan Bush.

Après avoir marqué dès la 5e minute, le Bleu-blanc-noir s’est pour ainsi dire assoupi.

«C’était une copie du match contre D.C. où on a marqué tôt et on a levé le pied un peu. Il faut qu’on apprenne de ça et que ça ne se reproduise pas», a lancé Bush qui ne ménage jamais la vérité.

Contrôle

«On n’a pas fait notre meilleur match, on est dans une période où on a un peu de mal à avoir le contrôle du jeu», a reconnu Rémi Garde.

L’entraîneur-chef a indiqué que le Fire avait posé un certain nombre de problèmes à son équipe en première demie, ce qui a un peu fait dévier l’attention de ses joueurs.

«Mais on aurait dû se demander comment on pouvait mieux attaquer. J’aurais aimé qu’on soit plus précis, qu’on perde moins de ballons et qu’on soit plus agressif sur le porteur du ballon.»

N’empêche que ses hommes se sont retroussé les manches après le but de Nemanja Nikolic, ce qu’il a apprécié.

«J’ai beaucoup aimé la réaction de mon équipe après l’égalisation, on est passé à l’attaque.»

Merci aux fans

Si l’Impact a trouvé la force d’aller chercher le but de la victoire pendant les arrêts de jeu, c’est en grande partie grâce aux partisans croient Garde et Bacary Sagna.

«C’était un soutien dont les joueurs avaient besoin et je crois que nos dernières actions ont été portées par le public», a avancé Garde.

«Les gens ont eu leur impact sur le match, surtout dans les dernières minutes, ils ont poussé et ils nous ont mis en confiance», a ajouté Sagna.

Celui-ci, qui jouait un premier match avec sa nouvelle équipe, a avoué qu’il avait les jambes lourdes pendant les 10 dernières minutes.

«Ça fait depuis le 21 mai que je n’avais pas joué.»