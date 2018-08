Daniel Lacroix : un congédiement prévisible

«À la fin de la saison, j’ai dit à ma femme: "Ça va mal, tout peut arriver."»

Non, Daniel Lacroix n’a pas été surpris lorsqu’il a reçu le coup de fil de Marc Bergevin lui annonçant son congédiement. Il faut dire que le Canadien de Montréal venait de connaître l’un des pires hivers de sa longue histoire. Des têtes allaient inévitablement rouler.

Au sein de l’équipe d’entraîneurs, c’est la sienne et celle de Jean-Jacques Daigneault qui ont été sacrifiées environ deux semaines après la fin de la saison régulière.

Quatre mois plus tard, Lacroix, rencontré à sa résidence de Shefford, ne ressent aucune amertume. Que ce soit envers Bergevin ou Claude Julien.

«[À la fin de la saison 2016-2017] Claude a renouvelé mon contrat. J’ai été très reconnaissant de ça. J’ai travaillé fort pour lui, j’aurais continué de le faire. Quand je commence quelque chose, j’aime bien arriver à terme», a-t-il indiqué.

«Mais, je ne suis pas fou, a-t-il poursuivi. Je sais qu’il y a des jeunes qui poussent en arrière dans le "coaching". Je le sais, j’ai moi-même eu la chance de commencer jeune dans la Ligue nationale de hockey (LNH)», a rappelé Lacroix, qui était âgé 37 ans lorsque Ted Nolan a proposé à Danny Flynn et lui de le suivre chez les Islanders de New York.

Travail difficile, pression forte

S’il avait une bonne idée que son temps était compté une fois la campagne achevée, jamais il n’a pris le temps de songer à cette possibilité pendant que l’équipe peinait à accumuler 29 victoires, étant exclue des séries pour la deuxième fois en trois ans.

«Même quand ça va mal, jamais tu ne te dis que tu vas perdre ton emploi. En fait, tu n’as pas le temps de penser à ça. Le matin, tu te lèves, tu essaies d’aider à trouver des solutions, a-t-il raconté. Tous les jours, tu essaies d’améliorer ce qui va moins bien.»

«Tu ne peux pas t’arrêter à ça. Le travail est déjà assez difficile et la pression [celle à l’interne] déjà assez forte. Quand ça ne marche pas, tout le monde sent une part de responsabilité», a ajouté l’ancien choix de deuxième tour des Rangers de New York.

De l’autre côté du cycle

Comme tous les entraîneurs de longue date, ce n’est pas la première fois que l’homme de 49 ans se fait montrer la porte. Sauf que la situation dans laquelle il s’est retrouvé avec le Tricolore lui était peu familière.

«J’étais souvent du groupe d’entraîneurs qui arrivait pour relancer une équipe. Faire partie du renouveau, je connais ça. Là, c’était la première fois que je me trouvais de l’autre côté du cycle.»

«Je suis arrivé à Long Island avec Ted Nolan alors que l’équipe n’allait nulle part. On a fait les séries dès la première année. Je suis arrivé à Tampa avec Guy Boucher. On s’est rendus en demi-finale, à un but d’atteindre la finale de la coupe Stanley. Chez les Rangers, [John] Tortorella venait de se faire congédier. Avec Alain Vigneault, on a atteint la finale de la coupe Stanley», a-t-il énuméré.

En quatre saisons à Montréal, Lacroix n’aura pas été en mesure de franchir le deuxième tour, une étape atteinte dès sa première saison au poste d’adjoint à Michel Therrien.

«J’ai adoré travailler avec les gens en place. Ce sont toutes de bonnes personnes. C’est décevant de ne pas avoir été en mesure de connaître du succès, a-t-il regretté. On travaillait en équipe pour essayer de trouver des solutions, mais on est arrivés à court. C’est difficile [à accepter]. »

Au moins son calvaire est terminé. Ce qui n’est pas le cas du Canadien.