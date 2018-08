Commotions cérébrales: chanceux dans sa malchance

Un jeune hockeyeur de 18 ans, qui a déjà quatre commotions cérébrales à son actif, peut se considérer «chanceux dans sa malchance», a constaté Le Journal de Québec, en assistant à sa toute première évaluation par des experts d’une clinique spécialisée.

«Je dirais qu’il fait partie du tiers qui récupère bien», affirme la neuropsychologue Katia Sirois, de la clinique Cortex.

Mise en garde

La spécialiste souligne qu’il a «bien géré» ses commotions en respectant les temps de repos recommandés, une réalité de plus en plus répandue parmi les athlètes de la nouvelle génération.

Mme Sirois l’a toutefois mis en garde, en lui indiquant qu’une prochaine commotion pourrait avoir des répercussions plus graves.

Jonathan Lortie a subi sa première commotion cérébrale à l’âge de 11 ans.

Lors de ses deux dernières, subies en 2014 et 2015, il a quitté la glace en ambulance, inconscient, après avoir été victime de vomissements et de convulsions.

La natation ou le golf

«Le problème, c’est qu’on ne sait pas ce que la prochaine [commotion] va faire, dit la neuropsychologue. Souvent, après trois commotions, ce n’est pas rare qu’on voie des séquelles qui restent, que ce soit en ce qui concerne la concentration, les distractions, la fatigue ou le tempérament.»

La neuropsychologue lui a suggéré d’opter pour des sports moins à risque, comme la natation ou le golf.

Mais, à la veille de son camp d’entraînement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Jonathan a décidé de faire fi de ces conseils. «Si je ne joue plus au hockey, ma vie est plate», confie-t-il.

Le physiothérapeute Bastien Garon a quant à lui évalué son équilibre, sa coordination, la motricité de ses yeux et de son cou. Il en vient à la conclusion que son état général est «bon», mais que les coups répétés à la tête ont eu des répercussions sur ses vertèbres cervicales, qui ne «bougent pas comme celles d’un garçon de son âge». «Ce n’est pas supposé, pour un gars de son âge, être aussi tendu. Mais, ça se règle», assure-t-il.

Ce que les experts ont évalué:

Bilan et détails de tous les coups à la tête de l’athlète

Tests de la motricité des yeux

Tests d’équilibre sur surface stable

Tests d’équilibre les yeux fermés sur surface instable

Tests de perception périphérique

Tests de flexion, rotation du cou

Tests d’endurance des muscles du cou

Trois initiatives encourageantes

Une école proactive

Depuis cinq ans, les quelque 600 athlètes de football, soccer, hockey et cheerleading de niveaux compétitifs de l’Académie Saint-Louis, à Québec, passent annuellement un test cognitif appelé «baseline test», afin de valider s’ils présentent des signes de commotions.

L’initiative représente un investissement de plus de 3000 $ pour l’école. De plus, le terrain synthétique de l’école est muni d’une surface Nexxpad, notamment composée de polyéthylène et de caoutchouc. Ce terrain, dont le coût est estimé à 100 000 $, diminue de 20 % les commotions dues aux chutes au sol. L’Impact de Montréal et les Capitales de Québec sont aussi équipés de ce type de terrain.

Des senseurs dans les casques

Grâce à la contribution de la Fondation Pierre-Yves Bouchard, l’équipe de football de l’école Roger-Comtois, de Québec, est dotée de senseurs, installés dans tous les casques des joueurs. Ceux-ci rapportent en temps réel la gravité des impacts à la tête subis par les footballeurs.

Le physiothérapeute sur la ligne de jeu analyse les données et peut ainsi décider de retirer un joueur du jeu, selon les résultats. L’entraîneur des Patriotes, Nicolas St-Pierre, estime qu’au moins cinq joueurs qui avaient reçu un important coup à la tête sans que les entraîneurs en soient témoins ont été retirés du jeu par mesure préventive au cours des quatre dernières années.

L’école secondaire des Etchemins de Charny compte aussi se munir de cette technologie estimée à 20 000 $, l’an prochain.

Détecter les effets à long terme des commotions

Des sportifs de renom prêteront leur corps à la science cet automne, dans le cadre d’un important projet de recherche, au CHU de Québec, visant à identifier et prédire les effets à long terme de commotions cérébrales répétées.

«Nous tenterons de voir si on peut détecter chez des patients qui subissent des commotions cérébrales répétées des marqueurs dans le sang ou dans la peau, qui peuvent prendre une signature de Parkinson, SLA ou Alzheimer», explique le chercheur François Gros-Louis.

«Certaines études montrent que les commotions répétées pourraient avoir un lien avec le développement de maladies neuro-végétatives», ajoute-t-il. Les noms des participants n’ont toutefois pas encore été dévoilés.

Ski acrobatique: Alex Beaulieu-Marchand, un modèle à suivre

Depuis qu’il est passé à un cheveu de rater les Jeux olympiques en raison d’une commotion cérébrale, le skieur acrobatique Alex Beaulieu-Marchand a un nouveau cheval de bataille et encourage les jeunes sportifs à choisir la santé avant la victoire.

Le 14 décembre dernier, à moins de deux mois de la cérémonie d’ouverture de Pyeongchang, l’athlète, qui était en entraînement au Colorado, a fait une violente chute qui a compromis sa présence aux Jeux. Le skieur a alors choisi de tout miser sur sa santé.

«Tout le monde voit ça gros [les Jeux olympiques], mais la tête, si tu ne l’as pas, c’est fini», affirme celui qui a finalement raflé le bronze en slopestyle. Une «double victoire» pour le skieur.