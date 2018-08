Adam Frazier s’occupe des Cubs

Adam Frazier a mis fin à la rencontre avec un circuit en fin de 11e manche, permettant aux Pirates de vaincre les Cubs de Chicago au compte de 2-1, dimanche à Pittsburgh.

Frazier a cogné sa cinquième longue balle de la saison après que le releveur Brandon Kintzler (1-3) eut effectué les deux premiers retraits du tour au bâton.

Gregory Polanco avait précédemment effacé un retard d’un point en sixième manche à l’aide d’un double productif qui a poussé Corey Dickerson vers la plaque.

Kyle Schwarber a pour sa part été à l’origine du seul point des Cubs dans cette rencontre. Il y est parvenu avec son 22e circuit de la saison.

Le partant des Pirates Jameson Taillon a permis un point, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en six manches, tandis que son vis-à-vis Jose Quintana a lui aussi permis un point en vertu de quatre frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en cinq manches.

La victoire est allée au dossier de Richard Rodriguez (3-2), qui a œuvré sur la butte lors des deux manches supplémentaires.