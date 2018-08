5 jeunes défenseurs qui pourraient exploser

Avoir le flair pour prédire quel joueur surprendra les amateurs en fracassant ses précédents sommets est un don inestimable, autant pour un directeur général qu'un «pooler».

Il est souvent question des attaquants qui pourraient exploser, mais aujourd'hui, donnons un peu d'amour aux jeunes défenseurs.

Par «exploser», il faut comprendre qu'on entend «améliorer significativement ses performances par rapport à la dernière saison ou aux années passées». Ainsi, il ne faut pas confondre ce terme avec «éclore».

Aussi, d'excellents joueurs comme Mikhail Sergachev et Ivan Provorov ne sont pas inclus dans ce classement, puisqu'ils ont déjà présenté des statistiques impressionnantes. Il est certes plus difficile d'exploser quand on a déjà mis la barre haute.

Voici cinq jeunes défenseurs qui pourraient établir des records personnels en 2018-2019, selon le TVASports.ca.

Thomas Chabot | Sénateurs d’Ottawa

Chabot sera de loin le meilleur arrière gaucher des siens la saison prochaine. Il suffit de jeter un bref coup d’œil à la formation des Sénateurs pour le constater. Et qui dit meilleur gaucher dit meilleur candidat pour jouer avec Erik Karlsson.

Jumelé au meilleur défenseur offensif du circuit – certains diront le meilleur –, un joueur avec les habiletés de Chabot devrait obtenir sa part de points. Surtout si le personnel d’entraîneurs décide d’employer deux défenseurs au sein de la première vague de l’avantage numérique.

Dans le pire des cas, le Québécois deviendrait immédiatement un pilier de la brigade défensive des «Sens» si Karlsson est échangé.

À bien des égards, il s’agit d’un pari logique.

Shea Theodore | Golden Knights de Vegas

Pour la première fois de sa carrière, Theodore amorcera la saison dans la LNH la saison prochaine. En 61 matchs, il est parvenu à récolter une trentaine de points en 2017-2018 et il s’est imposé comme le quart-arrière de sa formation en avantage numérique.

S’il dispute tous les matchs du calendrier régulier, Theodore pourrait bien flirter avec le plateau des 50 points. Il a tous les outils pour y parvenir, notamment la vision du jeu, le coup de patin et le calme en possession de la rondelle.

Crédit photo : AFP

Ryan Pulock | Islanders de New York

Le 15e choix de l’encan amateur de 2013 a enfin obtenu une longue audition dans le circuit Bettman et il n’a pas déçu.

Le droitier de 6 pi 2 po a amassé 32 points, dont 10 buts, en 68 matchs en tant que recrue de 23 ans.

Pulock ne possède pas le coup de patin le plus fluide. Ce sont plutôt ses instincts offensifs aiguisés et son tir canon qui lui attirent des compliments.

Sur la patinoire, il a été une menace offensive régulière. Si l’on exclut deux joueurs ayant disputé seulement un match, il se classe 15e chez les défenseurs en 2017-2018 - ex aequo avec Erik Johnson - pour la moyenne de tirs par rencontre (2,71), non loin d’Erik Karlsson au 14e échelon (2,76). Un tel rendement laisse généralement présager des succès durables, puisque Pulock n’a pas surfé sur un haut taux d’efficacité des lancers.

Samuel Girard | Avalanche du Colorado

La «toupie» de Roberval peut agir comme un quatrième attaquant sur la glace. Il existe de bonnes raisons de croire que Girard suivra les traces des petits défenseurs dominants comme Torey Krug, Ryan Ellis, Tyson Barrie et Sami Vatanen.

Girard a été efficace lorsque l’Avalanche l’a employé en avantage numérique la saison dernière. Son défi est maintenant de produire davantage de points à forces égales.

Crédit photo : AFP

Jacob Trouba | Jets de Winnipeg

L’Américain de 6 pi 3 po et 202 lb est autant capable de finesse que de robustesse.

Son record personnel en une saison se limite à 33 points, mais il a manqué des matchs en raison de blessures et il n’a pas obtenu énormément de temps de jeu en avantage numérique. Effectivement, Tyler Myers et Dustin Byfuglien ont été utilisés plus souvent que lui dans ce contexte la saison dernière.

Il totalise 104 points à forces égales en 326 matchs dans la LNH, ce qui n’est pas mauvais du tout pour un défenseur.

Trouba vient de signer un contrat d’un an et voudra mousser sa valeur afin d’obtenir une augmentation salariale onéreuse. Si les Jets commencent à l’employer davantage en supériorité numérique, il devient soudainement beaucoup plus intéressant pour les «poolers».