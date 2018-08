Une rare victoire pour les Orioles

Les Orioles de Baltimore, qui affiche le pire dossier du baseball majeur, ont savouré, samedi à Cleveland, une rare victoire en prenant la mesure des Indians par la marque de 4-2.

Les visiteurs ont inscrit trois points lors du troisième tour au bâton grâce à la neuvième longue balle de la saison de Jonathan Villar. Austin Wynns et Cedric Mullins étaient sur les sentiers.

Les favoris de la foule ont réduit l’écart à un point en sixième manche grâce au simple de Francisco Lindor et au ballon-sacrifice de Michael Brantley, qui ont produit chacun un point.

Mullins a de nouveau touché la plaque en huitième. Cette fois, il a fait tout le travail avec son premier coup de quatre buts en carrière dans le baseball majeur.

Alex Cobb (4-15) a effectué les 27 retraits pour signer la victoire. En neuf manches, il a permis deux points mérités, cinq coups sûrs et un but sur balles, en plus de passer trois rivaux dans la mitaine.

La défaite a été ajoutée à la fiche d’Adam Plutko (4-3), qui a accordé trois points mérités en sept manches de travail.