Une autre longue balle pour J.D. Martinez

J.D. Martinez dépasse Jose Ramirez en tête des frappeurs de circuits de la MLB avec une 38e claque de quatre buts, ce qui a mené les Red Sox à un gain de 5-2 aux dépens des Rays de Tampa Bay, samedi soir au Fenway Park.

Il a porté la marque à 5-0 avec son circuit en solo réussi en troisième manche. Les Red Sox avaient inscrit quatre points dès la manche initiale pour donner un petit coussin à David Price (13-6).

Mitch Moreland a produit le premier point grâce à un double avant de venir marquer après qu’Ian Kinsler eut soutiré un but sur balles.

Brock Holt est à l’origine du troisième point des siens tandis qu’une erreur de Jake Bauers a permis à Xander Bogaerts de marquer.

Price n’a commis qu’un faux pas dans la victoire, alors qu’il a servi un tir au goût de C.J. Cron en septième. Le voltigeur des Rays a étiré les bras pour canonner son 23e circuit de la campagne. Bauers l’a devancé la plaque.

En sept manches, le gaucher des Red Sox a permis deux points mérités sur cinq coups sûrs et deux passes gratuites, en plus de passer huit rivaux dans la mitaine.

Craig Kimbrel a signé son 37e sauvetage en obtenant les trois derniers retraits.

Tyler Glasnow (1-3) aura quant à lui octroyé trois coups sûrs et trois buts sur balles en six manches et deux tiers pour encaisser le revers.