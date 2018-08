Tottenham et Chelsea font le plein de points

100% pour Tottenham et Chelsea: les «Spurs» et les «Blues» ont enchaîné avec une deuxième victoire, respectivement contre Fulham (3-1) et Arsenal (3-2), samedi lors de la deuxième journée de la Premier League.

Les favoris Manchester City et Liverpool n'entreront en lice que plus tard. Les champions reçoivent le petit Huddersfield dimanche, tandis que les «Reds» attendront lundi pour affronter Crystal Palace.

Tout va bien pour Maurizio Sarri: deux matchs, deux victoires, six buts marqués.

Mais le choc de Stamford Bridge a été beaucoup plus indécis que ne l'aurait pu laisser penser les vingt premières minutes. Les «Blues» ont en effet fracassé des «Gunners» à la ramasse.

Dès la dixième minute, Pedro ouvrait la marque, seul dans la surface, avant que la défense d'Arsenal ne craque à nouveau et Morata ne se joue de Mustafi avant de tromper Cech (20).

Sauf que Chelsea a laissé Arsenal revenir. Après plusieurs ratés incroyables de Mkhitaryan et Aubameyang, l'Arménien réduisait l'écart sur une superbe frappe enroulée en force (37). Dans la foulée, l'ancien de Dortmund débordait et servait Iwobi pour une égalisation facile (40).

Entrée à l'heure de jeu, c'est Hazard qui a fait la différence. Le virevoltant Belge, excellent pendant une demi-heure, a tout fait sur le but de la victoire, offrant le bon ballon à Alonso (80).

Si ce but sauve les «Blues», Sarri devra se poser la question de sa défense. Les «Gunners» ont énormément gâché et l'Italien n'aurait pas eu grand-chose à dire si son équipe avait encaissé deux ou trois buts de plus.

Pour Unaï Emery, ça commence mal. Déjà fessé par Manchester City lors de la première journée, Arsenal a encore coulé défensivement, à l'image de Bellerin ou de Mustafi, complètement dépassés. L'apport du technicien basque n'est pas encore vraiment visible sur le terrain...

Tottenham tient son rang

Deux matchs, deux victoires aussi pour Mauricio Pochettino.

Peu convaincants le week-end dernier à Newcastle (2-1), les «Spurs» ont fait bien mieux à Wembley, Harry Kane marquant même son premier but dans l'élite lors d'un mois d'août.

Après l'ouverture du score de Lucas Moura, son premier avec Tottenham, Mitrovic a égalisé avant que les mondialistes londoniens n'entrent en piste.