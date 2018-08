PGA: la pluie interrompt la 3e ronde du Championnat Wyndham

La pluie a empêché la grande majorité des golfeurs de compléter la troisième ronde du Championnat Wyndham de la PGA, samedi, en Caroline du Nord.

En tête depuis le début du tournoi, Brandt Snedeker est toujours au sommet malgré qu’il n’ait pu franchir le septième fanion. Il avait retranché deux coups à la normale en ce début de ronde et se retrouve donc à -16.

Ces plus proches poursuivants sont les Américains Brian Gay et Trey Mullinax, qui sont respectivement à -13 et -12. Les deux golfeurs ont dû arrêter leur parcours au 12e trou.

Chez les Canadiens, Nick Taylor et David Hearn se retrouvent à -10, ce qui les place à égalité au 11e rang avec neuf autres golfeurs. Ils ont respectivement été contraints de ranger leurs bâtons de golf au 11e et 7e fanion.

Il ne restait qu’un seul trou à compléter afin que Corey Conners termine sa ronde. Il est présentement à -7 au 35e échelon.

Finalement, Mackenzie Hughes a été l’unique représentant de l’unifolié à jouer 18 trous. Il a remis une carte de 67 (-3) et pointe au 35e rang avec plusieurs rivaux qui ont un cumulatif de 203 (-7).

La troisième ronde reprendra dimanche matin et sera suivie de la ronde ultime.