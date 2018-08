«Nos attaques ont été portées par le public» -Rémi Garde

À la suite de la victoire in extremis de l’Impact de Montréal, samedi, contre le Fire de Chicago au compte de 2-1, grâce à un filet de Daniel Lovitz dans les arrêts de jeu, l’entraîneur-chef du Bleu-Blanc-Noir Rémi Garde s’est dit soulagé de la manière dont ses joueurs ont terminé la rencontre.

«J’aurais aimé qu’on soit plus agressif et qu’on perde moins de ballon ce soir, a toutefois expliqué Garde lors du point de presse. Chicago nous a posé des problèmes, mais nous avons finalement obtenu les trois points.»

Le Français de 52 ans a ajouté que les spectateurs ont joué un très grand rôle dans cette fin de match enlevante.

«La foule a motivé mes troupes, c’est ce qui nous a permis de retrouver le chemin de la victoire, explique Garde. J’ai également aimé la réaction des joueurs après avoir encaissé le but égalisateur de Chicago.»

Celui qui était autrefois à la barre de l’Olympique Lyonnais a terminé son analyse en disant que les joueurs devront apprendre à avoir le contrôle du jeu, étant donné qu’il faudra de meilleures performances pour les huit prochaines rencontres si l’Impact souhaite conserver le sixième rang dans l’Est, dernière position donnant accès aux éliminatoires de la MLS.

Le héros que personne n’attendait

Garde a commenté la performance du latéral gauche Daniel Lovitz, qui a marqué le but victorieux, après le temps réglementaire, grâce à une reprise de volée sur son mauvais pied.

«Ce match m’a permis de constater que Daniel Lovitz avait un pied droit, a lancé Rémi Garde en riant. Je lui ai dit de nettoyer sa chaussure et de la garder précieusement chez lui, car ça m’étonnerait qu’il en remarque un comme ça.»

L’entraîneur a expliqué que Lovitz apporte beaucoup à l’équipe depuis le début de la saison et qu’il allait continuer de travailler avec lui afin qu’il devienne encore plus responsable défensivement et offensivement.

Voyez le point de presse ci-dessus.