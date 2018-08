LNH: 10 aubaines pour la saison 2018-2019

Chaque année dans la Ligue nationale de hockey, des joueurs reçoivent un salaire inférieur à la moyenne pour leur calibre.

Souvent, ces joueurs ont «explosé» après la signature de leur contrat et les directeurs généraux qui leur ont fait signer des ententes à long terme passent pour des génies.

Voici 10 joueurs qui font partie de cette catégorie pour la saison 2018-2019.

Nikita Kucherov (4,77 millions $)

L’attaquant du Lightning a signé une entente de trois ans après des saisons de 65 et 66 points. Il a finalement connu des campagnes de 85 et 100 points par la suite et a signé une prolongation de contrat de huit ans et 76 millions $. Il disputera cependant une dernière saison à un salaire de 4,77 millions $.

Roman Josi (4 millions $)

Lorsqu’il a signé un contrat de sept ans et 28 millions $ en 2013, le défenseur des Predators n’avait disputé que 100 matchs dans la LNH. Le directeur général David Poile a donc pris un pari payant puisque Josi a par la suite connu beaucoup de succès, si bien qu’il est devenu le capitaine de l’équipe. Il disputera encore deux saisons avec ce salaire.

John Klingberg (4,25 millions $)

Après une seule saison de 65 matchs dans le circuit Bettman, le défenseur des Stars a signé un contrat de sept ans et 29,75 millions $. Une décision payante pour l’organisation puisque le Suédois de 26 ans a depuis connu des campagnes de 58, 49 et 67 points. Et il touchera le même salaire pour les quatre prochaines saisons.

Max Pacioretty (4,5 millions $)

Lors de ses quatre saisons de 30 buts ou plus, le capitaine des Canadiens touchait «seulement» 4,5 millions $. Dans la LNH d’aujourd’hui, il s’agit d’une aubaine. En 2018-2019, il en sera toutefois à la dernière année de contrat avantageux pour l’équipe. Terminera-t-il la campagne à Montréal?

Taylor Hall (6 millions $)

L’éclosion de l’attaquant des Devils l’an dernier fait en sorte qu’à 6 millions $, il sera considéré comme une aubaine pour les deux prochaines années. Un joueur qui inscrit plus de 90 points dans la LNH de nos jours fait définitivement partie de l’élite. Certains diront que ce n’était qu’une question de temps dans son cas.

Tyler Seguin (5,75 millions $)

L’attaquant des Stars a signé une prolongation de contrat de six ans et 34,5 millions $ en 2012 avec les Bruins. Il a cependant été échangé à la formation du Texas avant que cette entente ne rentre en vigueur. Et quel coup des Stars! En effet, Seguin n’a jamais récolté moins de 70 points lors des cinq premières années du contrat. En 2018-2019, il en sera à sa dernière saison avec ce salaire.

Andrei Vasilevskiy (3,5 millions $)

À sa première saison complète en tant no 1, le gardien du Lightning a amassé 44 victoires et présenté un taux d’efficacité de ,920. Et rien ne laisse croire qu’il ralentira au cours des prochaines années, bien au contraire. Il disputera donc encore deux autres campagnes «à rabais».

Mark Scheifele (6,125 millions $)

L’attaquant des Jets a signé un contrat de huit ans et 49 millions $ en 2016, alors qu’il venait de connaître des saisons de 49 et 61 points. Il a ensuite obtenu 82 points en 79 matchs et 60 points en 60 rencontres. S’il avait signé une entente de huit ans cette année, elle lui aurait rapporté autour de 10 millions $. On peut donc dire que les Jets ont visé juste dans son cas.

Shayne Gostisbehere (4,5 millions $)

Le défenseur des Flyers a signé une entente de six ans et 27 millions $ en 2017 après avoir connu des campagnes de 46 et 39 points dans la LNH. À sa première année avec son nouveau contrat en pogne, il a récolté pas moins de 65 points. Et à seulement 25 ans, toute porte à croire qu’il sera une véritable aubaine pour les cinq prochaines campagnes.

Nathan MacKinnon (6,3 millions $)

À 22 ans l’an dernier, l’attaquant de l’Avalanche a connu toute une éclosion avec une récolte de 97 points en 74 rencontres. S’il n’avait pas raté huit matchs en raison d’une blessure, il aurait été en course avec Connor McDavid pour l’obtention du trophée Art-Ross. À 6,3 millions $ pour les cinq prochaines saisons, il sera tout un joyau pour sa formation.