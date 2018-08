Les postes sont rares chez le Drakkar

Les postes disponibles au sein de l’alignement du Drakkar de Baie-Comeau seront plutôt rares à la suite du coup d’envoi du 22e camp d’entraînement de l’histoire de la concession.

Impliqués sur la glace A du centre Henry-Leonard depuis vendredi, une quarantaine de patineurs sont en action et ont eu l’occasion de disputer un premier match intra-équipe, hier matin.

Comme il fallait s’y atteindre, les vétérans de l’équipe ont donné le ton sur la patinoire et semblent bien outillés pour relancer le navire, qui a connu une saison en dents de scie en 2007-2018.

«C’est sûr que nous avons connu des hauts et des bas au cours des deux dernières campagnes et il fallait s’y attendre. Cette année, on revient avec le même groupe de joueurs avec qui on travaille depuis deux ans et c’est là qu’on va voir la différence», a commenté l’entraîneur-chef Martin Bernard.

Le pilote aime bien ce qu’il observe depuis le début activités. «Nous avions demandé aux joueurs d’arriver en grande forme et les tests physiques ont été positifs. Les gars sont prêts et affichent un meilleur état d’esprit», a ajouté le dirigeant.

Du côté des recrues, la marge de manœuvre n’est pas très grande et ces espoirs bénéficient de peu de temps pour se faire valoir. «Les places sont rares et les jeunes joueurs, peu importe leur ordre de sélection, doivent vite prouver qu’ils peuvent faire une différence.»

Le Drakkar a complété quelques transactions importantes au cours de la saison estivale en faisant l’acquisition de vétérans de 20 et 19 ans afin de solidifier la structure. «L’arrivée d’un Samuel L’Italien, qui vient de gagner la Coupe Memorial, va beaucoup nous aider tout comme l’aspect physique qu’un Sacha Roy peut amener à notre brigade défensive.»

Martin Bernard aura sous la main un club plus à maturité à l’aube d’une saison déterminante. «Après deux années de travail et de développement, il faut se mettre à gagner des matchs plus souvent afin de respecter le processus établi.»

Après avoir disputé un deuxième match intra-équipe en soirée, les joueurs du Drakkar disputeront une première partie hors-concours, dimanche après-midi, alors qu’ils recevront les Saguenéens de Chicoutimi. Les premières coupures suivront lundi matin.