Les Argonauts se sauvent avec la victoire contre les Lions

Tirant de l’arrière après trois quarts de jeu, les Argonauts de Toronto ont finalement vaincu les Lions de la Colombie-Britannique 24-23, samedi après-midi au BMO Field.

La remontée a débuté au troisième engagement, quand McLeod Bethel-Thompson a repéré Anthony Coombs pour 20 verges pour réduire l’écart à trois points. Au quatrième quart, James Franklin a donné les devants aux siens pour de bon avec un touché via une faufilade du quart.

Les Lions ont bien tenté de revenir dans la rencontre lors de l’engagement ultime, mais ils ont dû se contenter d’un placement.

Bethel-Thompson a complété sa journée de boulot avec 18 passes réussies sur 29 tentatives et 260 verges de gain. Son vis-à-vis, Travis Lulay, a été 21 en 34 et a amassé 280 verges, un touché et il a été intercepté une fois.

Défensivement, Bo Lokombo des Lions a connu un fort match avec pas moins de 11 plaqués.