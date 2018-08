Le pied tranchant de Lovitz

Il était moins une! Daniel Lovitz a offert la victoire à l'Impact dans les toutes dernières secondes du match face au Fire, samedi, en marquant ce qui est probablement le but le plus important de la saison du Bleu-Blanc-Noir.

Le onze montréalais s’est ainsi imposé 2-1 et a du même coup récolté trois précieux points, surtout que ses plus grands rivaux au classement, l’Union de Philadelphie, ont blanchi le New York City FC par la marque de 2-0 en ce samedi.

Voyez ce but de Lovitz dans la vidéo ci-dessus.