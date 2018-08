La nouvelle trouvaille des Remparts, Aleksei Sergeev, a trouvé une manière propre à sa génération de se tremper un premier orteil dans le bain bouillonnant de Québec avant d’amorcer son premier camp d’entraînement avec l’équipe de la LHJMQ.

Le choix de première ronde (31e au total) à la dernière séance de sélection européenne de la Ligue canadienne s’est tourné vers Internet pour admirer les prouesses de ses compatriotes russes comme Alexander Radulov et Mikhail Grigorenko lorsqu’ils endossaient l’uniforme des Diables rouges.

Inutile de préciser que le petit attaquant aux mains magiques était bien au fait dès sa sélection par Patrick Roy que l’organisation québécoise avait aligné au fil des ans de gros noms en provenance de son pays d’origine.

«Je les connais et j’ai même regardé beaucoup de vidéos d’eux du temps qu’ils étaient ici», a avoué Sergeev par l’entremise de l’interprète d’un jour, Philipp Kurashev, un Suisse aux origines russes, qui s’apprête à entamer sa troisième campagne avec les Remparts.

Se développer au Canada

Le patineur de 18 ans, qui a le même agent que Kurashev en l’ancienne vedette des Red Wings de Detroit et du club de l’Armée rouge, Igor Larionov, a choisi le Canada parce qu’il estime qu’il s’agit du meilleur endroit pour piquer la curiosité de recruteurs de la LNH.

Sergeev est d’ailleurs habitué à s’exiler loin de chez lui pour peaufiner son art alors qu’il a passé la dernière campagne à Astana, la capitale du Kazakhstan, dans la ligue junior de Russie qui est rattachée à la Ligue continentale (KHL), inscrivant 20 buts et 21 mentions d’aide en 58 rencontres. «C’est sûr que je m’ennuie de mes parents et de ma famille, mais j’ai pris cette décision [de venir jouer au Canada] et mes parents me supportent là-dedans», a assuré le jeune homme.

Flanqué aux côtés de Kurashev et de l’Américain Alexander Teleguine lors du premier match intra-équipe, jeudi, le Russe a démontré toute l’étendue de son talent en inscrivant le plus beau but du jour. Sa vitesse a aussi retenu l’attention, de même que la cohésion qui s’est forgée entre les trois joueurs même s’ils n’avaient jamais évolué ensemble.

«En raison de la grandeur de la patinoire qui est plus petite, tout va plus vite et je dois prendre des décisions plus rapidement sur la glace. C’est la plus grande différence avec l’Europe, selon moi. Je dois effectuer quelques ajustements, mais ça ne me prendra pas beaucoup de temps», a-t-il expliqué.

Coups de cœur pour Roy

Si Sergeev fera ses débuts officiels dans la LHJMQ le mois prochain, la situation de Teleguine est plus compliquée. En vertu de son engagement à fréquenter l’Université Northeastern de Boston, il ne doit pas demeurer plus de 48 heures au camp des Remparts pour respecter les règlements d’admissibilité de la NCAA. Choix de 10e ronde lors du repêchage à Shawinigan, Teleguine évoluait à Thayer Academy l’an passé.

«On regarde avec son agent et on aura des discussions avec ses parents pour voir les possibilités», a mentionné l’entraîneur-chef et directeur général, Patrick Roy, qui prévoyait l’utiliser dans le deuxième match intra-équipe disputé vendredi soir au Pavillon de la Jeunesse.

L’attaquant ontarien Spencer Blackwell, présent à titre d’invité, figure également dans les bonnes grâces de Roy depuis l’ouverture du camp.

«Blackwell et Teleguine sont deux gars que j’aime bien. Ils sont ressortis dans les joueurs que je connaissais moins.»

Le troisième match intra-équipe se tient samedi tandis que les Remparts participeront à un premier rendez-vous préparatoire dimanche après-midi, à Rimouski.