La défense des Carabins en grande forme

La défense des Carabins de l’Université de Montréal a démontré qu’elle sera encore une puissance cette saison, alors que la formation montréalaise a vaincu les Ravens de Carleton 24-11, samedi, dans le cadre d’un match présaison au Cepsum.

«La première unité [en défensive] a très bien joué et je suis satisfait de leur performance, mais on ne va jamais jouer avec les mêmes 12 joueurs dans une saison complète, a indiqué l’homme de football en entrevue après la rencontre. Il fallait regarder la profondeur, que ce soit sur la ligue défensive ou chez les secondeurs ou les demis défensifs. On devait aller chercher des réponses et nous les avons obtenues avec ce match hors-concours.»

Les Bleus ont également réussi trois revirements dans la rencontre, dont une interception de Marc-Antoine Dequoy pour un majeur au premier quart.

«À chaque fois qu’un adversaire lance dans le coin de Dequoy, il y a de bonnes chances qu’il mette ses mains sur le ballon, a vanté Maciocia. Il a une certaine tendance à retourner des interceptions pour des touchés, comme il l’a fait aujourd’hui [samedi] et comme il l’a fait l’an passé.»

Le grand manitou des Carabins a également reconnu les prouesses du joueur de ligne défensive Philippe Lemieux-Cardinal et du demi défensif Jean-Sébastien Bélisle.

Sur le plan offensif, le quart-arrière partant, Dimitri Morand, a piloté l’attaque lors de l’ensemble de la première demie. Il a réussi l’unique touché des siens, via une course de deux verges. L’étudiant en communication a terminé son après-midi de travail avec six passes complétées en 11 tentatives et pour 49 verges de gains.

Les quarts Éric Parr et Gabriel Archambault se sont partagé le travail en deuxième demie.

Le nouveau coordonnateur offensif, Gabriel Cousineau, était satisfait de la prestation des siens.

«On n’a pas eu beaucoup de longs jeux, mais ce n’est pas nécessairement ce qu’on cherchait, a expliqué Cousineau dans un communiqué. Les pénalités nous ont fait mal par moment, mais c’est pour ça qu’on joue un match présaison. Les trois quarts-arrière ont très bien fait. Dimitri a montré qu’il était un bon leader sur le terrain. Éric Parr est vraiment athlétique et Gabriel Archambault, ça paraît qu’il sait exactement ce qu’il fait.»

Les Carabins ont habillé 69 joueurs contre les Ravens, ce qui représente une vingtaine de footballeurs de plus que lors d’un match de saison régulière.

«On a eu la chance de faire jouer tout ce monde, a indiqué Maciocia. Maintenant, on doit retourner au bureau et faire une évaluation de l’ensemble de notre personnel et prendre des décisions, afin de savoir qui seront les 48 partants que nous allons faire jouer la semaine prochaine.»

La réponse sera connue vendredi soir prochain, alors que les Carabins entameront leur calendrier régulier en recevant les Redmen de McGill.