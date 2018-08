Jacob deGrom n’est pas généreux avec les Phillies

Jacob deGrom a été tout simplement étincelant, samedi après-midi à Philadelphie, alors qu’il a retiré neuf frappeurs sur des prises en neuf manches de travail pour mener les Mets de New York à un gain de 3-1 sur les Phillies.

DeGrom (8-9) a accordé un seul point, mais il n’est pas mérité à son dossier, mais c’est son erreur qui a mené au point marqué par Nick Williams en septième manche. Il affiche une moyenne de points mérités de 1,71 depuis le début de la saison.

Wilmer Flores a brisé la glace lors du quatrième tour au bâton en poussant Jeff McNeil à la plaque à l’aide d’un simple. McNeil a quant à lui envoyé Amed Rosario au marbre grâce à un triple lors du septième tour au bâton.

Avant le triple productif de McNeil, Devin Mesoraco avait doublé l’avance des Mets avec sa 10e longue balle de la saison.

Jake Arrieta (9-8) a pour sa part donné qu’un seul point en six manches sur la butte. Il a octroyé quatre coups sûrs et passé six adversaires dans la mitaine.