Fury va défier Wilder

Le Britannique Tyson Fury a battu aux points l'Italien Francesco Pianeta, samedi à Belfast, une victoire qui lui permet de défier le champion WBC de la catégorie des poids lourds, Deontay Wilder.

Pour son second combat depuis son retour après une interruption de carrière de deux ans et demi, Fury a fait le minimum pour s'imposer, mais devra montrer beaucoup plus s'il espère faire tomber l'Américain Wilder, invaincu tout comme Fury.

Le combat tant attendu devrait avoir lieu à Las Vegas avant la fin de l'année, mais le promoteur de Fury doit encore confirmer cela la semaine prochaine.

En attendant, Wilder était de la partie samedi, et a semblé apprécier le choix de Fury de rentrer sur le ring au son de la chanson «Sweet Home Alabama», l'État de Wilder.