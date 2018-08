Vasek Pospisil passe en demi-finale

Le Canadien Vasek Pospisil a vaincu le Sud-Africain Lloyd Harris dans un duel serré qui s’est conclu en trois manches de 6-7(6), 7-6(11) et 6-3, vendredi soir, au tournoi Challenger de Vancouver.

Avec ce gain, le natif de la Colombie-Britannique passe en demi-finale.

Après deux manches qui se sont rendues à la limite, Pospisil a brisé le service de son adversaire au sixième point de la manche ultime et il s’est assuré de ne pas permettre à son adversaire de revenir dans le match.

Les deux adversaires ont connu des difficultés avec leurs services tout au long de la rencontre. Le Canadien a été brisé quatre fois et le Sud-Africain à cinq reprises. Ils ont tout de même réussi neuf et 11 as respectivement.

Pospisil, qui est 94e au monde, affrontera le Britannique Daniel Evans en demi-finale. Ce dernier est classé au 310e rang mondial et est issu des qualifications.