Une belle occasion pour Marc-Antoine Bellefroid

Marc-Antoine Bellefroid tentera de convaincre les entraîneurs qu’il mérite le poste d’ailier défensif libre depuis le départ d’Edward Godin pour la LCF.

«C’est mon année, a souligné le joueur de 3e année qui s’est entraîné avec le premier groupe pendant tout le camp. J’ai assez bien fait pendant le camp, mais c’est encore plus important de bien faire en partie pour montrer ma valeur. Parce que Mathieu (Betts) est excellent pour mettre de la pression sur le quart-arrière, je dois apporter une contribution physique en stoppant le jeu au sol comme Ed le faisait dans le passé. Il faut qu’il y ait une production aux deux extrêmités de la ligne.»

«Ce fut difficile l’an dernier après m’être déchiré le ligament croisé antérieur à ma première saison, mais mon genou est maintenant en parfait état, d’ajouter le produit des Géants de Saint-Jean-sur-le-Richelieu et spécialiste des longues remises. Je suis plus fort, plus prêt et je connais mieux le système.»

Bellefroid continuera d’effectuer les longues remises peu importe s’il mérite le poste d’ailier défensif partant ou non.

Si Bellefroid tentera de consolider son poste, d’autres plus jeunes essayeront de laisser leur marque.

«À l’exception de Samuel Thomassin et Samuel Lefebvre qui sont établis, j’ai hâte de voir les dix autres joueurs de ligne offensive, a résumé le coordonnateur offensif Justin Éthier. Ils sont tous prêts à jouer. Je suis vraiment content de Philippe Robitaille et Jean-Philippe Pépin, mais je les connaissais. Je connaissais moins Antoine Marin, mais il a un bon potentiel. Il bouge bien et il a une bonne présence physique.»

Un autre qui a retenu l’attention est le nouveau centre arrière Félix Garand-Gauthier. «Ce fut une belle surprise. Il a montré de belles choses.» Garand-Gauthier pourrait peut-être profiter de l’absence de son frère Benjamin blessé pour voir du terrain.

Absents

Blessés, Frédéric Gagnon, Samuel Maranda-Bizeau, Étienne Moisan, Zack Fitzgerald, Louis-Philippe Saint-Amant, Daniel Basamnombo et Philippe Ouellet n’affronteront pas les Gryphons.

Parce qu’ils n’ont pas obtenu leur dernier résultat académique, le plaqueur Clément Lebreux et le porteur de ballon Joanik Masse brilleront eux aussi par leur absence.