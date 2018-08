PGA : Brandt Snedeker toujours en tête

Après avoir joué une incroyable ronde de 59 la veille, l’Américain Brandt Snedeker a gardé la tête lors de la deuxième ronde du Championnat Wyndham de la PGA, vendredi, en Caroline du Nord.

Snedeker a remis une carte de 67 (-3), ce qui lui confère un cumulatif de 126 (-14) après 36 trous.

L’athlète de 37 ans a pourtant bien mal entamé sa journée de boulot avec trois bogueys sur le neuf d’aller. Il s’est cependant très bien repris sur le neuf de retour avec deux oiselets et un aigle au 15e fanion.

Le meneur a une avance de deux coups sur son compatriote D.A. Points qui a joué 64 (-6) pour une deuxième journée consécutive.

Pour sa part, le Canadien David Hearn n’est pas bien loin de la tête, alors qu’il partage la quatrième position avec cinq golfeurs. Vendredi, il a remis une carte de 67 (-3) et son cumulatif est de 134 (-9). Hearn a réussi quatre oiselets et a péché une seule fois au 11e trou.

Le natif de Winnipeg Nick Taylor pointe au 10e rang à égalité avec trois autres adversaires. Il a amassé cinq oiselets et deux bogueys. Il a ainsi terminé sa journée à 67 (-3).

Pour leurs parts, les Canadiens Corey Conners et Mackenzie Hughes ont respectivement complété le parcours de Greensboro en 69 (-1) et 68 (-2) coups et ont ainsi évité la coupure.

Quant à lui, Ben Silverman est l’unique représentant de l’unifolié à n’avoir pu éviter le couperet. Il a remis une carte de 69 (-1), mais son cumulatif de 140 (E) n’a pas été suffisant, alors que la coupure a été établie à moins trois.