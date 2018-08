Les Mets n’avaient plus de point en réserve

Après avoir marqué plus de 40 points au cours des deux derniers jours, les frappeurs des Mets de New York n’ont pas été en mesure d’appuyer leur as Noah Syndergaard, vendredi soir à Philadelphie, alors que les Phillies l’ont emporté par la marque de 4-2.

Syndergaard (8-3) a été accueilli solidement par les frappeurs des favoris de la foule, qui ont inscrit trois points dès leur premier tour au bâton. Asdrubal Cabrera, Nick Williams et Carlos Santana ont produit chacun un point. En quatrième, Jorge Alfaro a été l’origine du quatrième point des Phillies.

Le partant des Mets a œuvré pendant cinq manches et deux tiers accordant quatre points mérités sur huit coups sûrs.

Son vis-à-vis, Aaron Nola (14-3) a été tout simplement sublime sur le monticule. En sept manches de travail, il a fait mordre la poussière à 11 frappeurs des Mets. Il a alloué un point sur trois frappes en lieu sûr et une passe gratuite.

Todd Frazier à l’aide d’un ballon-sacrifice a permis aux Mets de s’inscrire au pointage lors du quatrième tour au bâton.

Pat Neshek a enregistré son troisième sauvetage de la saison en obtenant les trois derniers retraits.