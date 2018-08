Les 10 meilleurs joueurs en vue du repêchage 2019 de la LNH

#LoseForHughes. C’est le mot-clic qui circule déjà sur les réseaux sociaux 10 mois avant la prochaine séance de sélection de la Ligue nationale de hockey.

On fait évidemment référence à l’attaquant américain Jack Hughes, considéré comme le meilleur espoir disponible pour le repêchage qui se tiendra les 21 et 22 juin 2019 à Vancouver.

Il n’est toutefois pas le seul à faire du bruit avant même le début de la saison 2018-2019.

Voici la liste préliminaire des 10 meilleurs espoirs du prochain repêchage selon une analyse du TVASports.ca.

1. Jack Hughes | C | 5 pi 10 po, 161 lb | USNTDP (USHL)

Hughes est considéré comme le meilleur joueur disponible pour ce repêchage depuis un bon moment déjà. Et avec raison.

Cet attaquant de 5 pi 10 po est un joueur électrisant qui possède de grandes habiletés avec la rondelle. Il a tout ce qu’il faut pour devenir un joueur de premier plan chez les pros. Sa vision du jeu est considérée comme élite et son arsenal de munitions offensives est bien rempli.

Le petit frère de Quinn Hughes, espoir à la défense des Canucks de Vancouver, a complètement dominé le programme de développement américain à tous les niveaux la saison dernière. Il a inscrit un ahurissant total de 170 points en 87 parties disputées avec l’équipe des moins de 17 ans et celle des moins de 18 ans.

2. Dylan Cozens | C | 6 pi 3 po, 177 lb | Lethbridge (WHL)

Les équipes qui ont un besoin au poste de centre et qui ne gagneront pas la loterie peuvent être rassurées. Cozens est un autre pivot qui possède les qualités nécessaires pour éventuellement piloter une première unité chez les professionnels.

Son coup de patin est drôlement efficace pour un joueur de son gabarit et il aime abaisser son centre de gravité lorsqu’il est en contrôle du disque afin de mieux le protéger.

Cozens provoque des chances de marquer grâce à son sens du jeu développé, sa capacité à manier la rondelle sous pression ainsi qu’à sa vision du jeu aiguisée. À 6 pi 3 po, il détient également le gabarit tant recherché chez un joueur de centre capable de faire face aux rudiments de cette position dans la LNH.

3. Kaapo Kakko | AD | 6 pi 1 po, 181 lb | TPS Turku (Liiga)

Après avoir connu une saison remarquable chez les moins de 20 ans en Finlande, Kakko s’est vraiment fait un nom lors du Championnat mondial des moins de 18 ans en avril dernier. Il formait avec l’espoir des Canadiens Jesperi Kotkaniemi l’un des meilleurs duos offensifs du tournoi.

Kakko est un attaquant dynamique en possession de rondelle qui est à son mieux lorsqu’il franchit la ligne bleue adverse. Il est l’un des meilleurs fabricants de jeu de sa cuvée en plus de posséder un tir des poignets drôlement sous-estimé. Ces deux aspects de son jeu lui permettent d’être un joueur dangereux chaque fois qu’il touche au disque.

4. Vasili Podkolzin | AD | 6 pi 1 po, 183 lb | SKA-1946 (MHL)

Le plus récent tournoi Hlinka-Gretzky, regroupant plusieurs des meilleurs joueurs de moins de 18 ans au monde, nous aura permis de découvrir le talent immense de Podkolzin. Il a terminé à égalité au sommet du classement des pointeurs de cette compétition d’envergure, à égalité avec le prodige québécois Alexis Lafrenière.

Un attaquant gaucher qui aime s’aligner à l’aile droite, Podkolzin est l’un des joueurs les plus difficiles à contrer lorsqu’il manie la rondelle. Son éthique de travail est irréprochable et son niveau de talent est parmi l’élite de son groupe d’âge.

5. Alex Turcotte | C | 5 pi 11 po, 194 lb | USNTDP (USHL)

D’entrée de jeu, répondons à la question qui vous brûle les lèvres : oui, Alex Turcotte possède des racines québécoises, même s’il est Américain à 100 %. Son grand-père Réal est né à East Angus alors que son père Alfie, né aux États-Unis, a évolué pendant quelques saisons dans la LNH, dont trois dans l’organisation des Canadiens.

Revenons à Alex maintenant. Ce joueur de centre hautement compétitif est le meilleur ami du marqueur naturel. Excellent passeur, il crée des ouvertures pour ses compagnons de trio grâce à son intelligence, sa combativité et sa vision du jeu.

6. Raphaël Lavoie | AD | 6 pi 4 po, 205 lb | Halifax (LHJMQ)

Né le 23 septembre 2000, Lavoie sera l’un des plus vieux joueurs de cette cuvée. N’empêche qu’il a récolté de très bonnes statistiques à l’âge de 17 ans dans la LHJMQ en plus d’avoir inscrit des buts importants pour les Mooseheads tout au long de la saison.

Considéré comme un ailier de puissance, Lavoie possède une finesse sous-estimée dans son jeu. Son coup de patin est considéré comme au-dessus de la moyenne, particulièrement pour un joueur de 6 pi 4 po. Même si son accélération demeure un aspect à travailler, sa vitesse de croisière est surprenante.

Il possède également des mains agiles qui lui permettent de déjouer les défenseurs adverses lors de situation de un contre un et de récupérer les rondelles libres autour du filet avant même que son couvreur n’ait eu conscience du tir initial.

7. Peyton Krebs | C | 5 pi 11 po, 162 lb | Kootenay (WHL)

Le premier choix au total du repêchage de la Ligue de hockey de l’Ouest en 2016 est l’un des joueurs les plus complets de cette cuvée. Malgré son petit gabarit, il perd rarement ses batailles à un contre un.

Efficace d’un bout à l’autre de la patinoire, il excelle en relance grâce à son sens du jeu et la qualité de ses passes. Il joue au rythme des joueurs professionnels à seulement 17 ans, ce qui fera de lui l’un des joueurs les plus convoités parmi les équipes qui repêcheront dans le top-10.

8. Bowen Byram | D | 6 pi 1 po, 176 lb | Vancouver (WHL)

En observant le jeu de Byram, un mot nous vient en tête : élégance. Lorsqu’il récupère la rondelle dans son territoire et qu’il effectue la relance de l’attaque, il est drôlement plaisant à regarder. Son coup de patin est d’une fluidité déconcertante et ses mouvements sont efficaces dans toutes les directions.

Son intelligence lui permet d’être à l’affût de ce qui se dessine devant lui et de prendre les bonnes décisions avec la rondelle. Il adore se porter à l’attaque en tant que quatrième homme, mais il sera le premier à se replier en cas de contre-attaque.

9. Kirby Dach | C | 6 pi 3 po, 181 lb | Saskatoon (WHL)

Un autre joueur de centre en provenance de la Ligue de l’Ouest? Oh que oui.

Dach est le prototype du gros joueur de centre qui possède de grandes qualités offensives. Excellent fabricant de jeu, il possède également un tir des poignets foudroyant, une arme qu’il devrait utiliser plus régulièrement.

Son gabarit et sa longue portée donnent des cauchemars aux défenseurs adverses lors de bataille à un contre un et lui permettent de provoquer de nombreux revirements sur lesquels il capitalise plus souvent qu'autrement.

10. Philip Broberg | D | 6 pi 3 po, 192 lb | AIK J20

Broberg est un autre joueur qui a fait écarquiller bien des yeux lors du plus récent Tournoi Hlinka-Gretzky en tant que membre de la formation suédoise.

Son coup de patin est son principal attribut. Pour un joueur de son gabarit, sa vitesse de pointe est drôlement élevée. Cet aspect de son jeu lui procure un avantage certain lors de la relance de l’attaque puisqu’il peut efficacement contourner les attaquants qui tentent de l’empêcher de gagner la zone neutre.

Son tir de la pointe est également une arme redoutable en situation d’avantage numérique.

Il faudra toutefois observer attentivement sa progression au cours de la prochaine saison puisque plusieurs recruteurs se questionnent à propos de son sens du jeu et de sa production marginale enregistrée chez les juniors la saison dernière.

Mentions honorables