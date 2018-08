Le Fire vacille, l'Impact se méfie

Le Fire de Chicago a beau être au cœur d’une séquence de sept défaites de suite, l’Impact n’a pas l’intention de le prendre à la légère.

C’est ce qui ressortait des propos de plusieurs joueurs en marge de l’entraînement de l’équipe, vendredi.

«Il n'y a pas d'équipes prenables, a lancé le défenseur Rudy Camacho. Chicago, ils sont dans une mauvaise passe, c'est vrai, mais ça reste une bonne équipe avec de bons joueurs et nous, il faut qu'on garde notre niveau d'exigence élevé et qu'on les sous-estime pas. Ce serait la plus grosse erreur.»

Le milieu Ken Krolicki, lui, n’a pas oublié la défaite de 1-0 subie à Chicago en mai dernier.

«Lors du dernier match ils nous ont muselés et ils ont marqué à la dernière seconde, alors nous ne pouvons pas les prendre à la légère, a-t-il rappelé. Ils ont des joueurs de qualité qui peuvent nous faire payer si on aborde ce match en pensant que nous allons les battre sans travailler.»

Il importera d’ailleurs pour l’Impact de limiter l’apport du milieu du Fire Bastian Schweinsteiger. Le célèbre joueur allemand ne connaît pas une saison à tout casser, mais ses qualités demeurent indéniables et il est un rouage important du jeu de l’équipe.

«La meilleure façon est d'avoir le ballon et lui laisser le moins d'espace possible parce qu'il a un bon pied, a résumé Camacho. J'ai vu quelques matchs et ça passe beaucoup par lui.»

Quant au nouveau défenseur de l’équipe, Bacary Sagna, il est toujours impossible de savoir s’il sera de la formation samedi soir.