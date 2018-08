J.A Happ anxieux d’affronter les Blue Jays

Le lanceur gaucher J.A. Happ est passé des Blues Jays de Toronto aux Yankees de New York, le 26 juillet dernier, dimanche, il se retrouver sur la butte pour affronter ceux qui ont été dans le même vestiaire que lui depuis 2015.

«J’ai passé beaucoup de temps là-bas (à Toronto), j’ai beaucoup de respect pour ces gars-là, a-t-il indiqué au site MLB.com. C’est sûr que ça va être étrange surtout que ça ne fait pas si longtemps que j’ai été échangé. J’espère qu’une fois que le match va débuter, que l’anxiété soit partie.»

Happ (13-6) en sera à son quatrième départ dans l’uniforme des Bombardiers du Bronx. Il a enregistré la victoire à chacune de ses troisièmes premières sorties. En 19 manches, il n’a permis que quatre points mérités.

Son vis-à-vis sera Ryan Borucki (2-2), le jeune lanceur de 24 ans a remporté deux de ses trois derniers départs.

Il a touché les partisans de Toronto

Deux jours après avoir été échangé aux Yankees, Happ a publié une touchante lettre par l’entremise des différents réseaux sociaux des Blue Jays, afin de remercier les partisans, mais aussi l’organisation.

«J’étais assis dans l’avion et je n’arrêtais pas de penser aux messages que je recevais et qu’on m’envoyait, a-t-il précisé. J’avais besoin de dire quelque chose pour démontrer mon appréciation. J’ai pris mon cellulaire et j’ai écrit quelques trucs qui venaient du fond de mon cœur.»

McKinney rappelé

En retour de Happ, les Blue Jays ont mis la main sur le joueur d’avant-champ Brandon Drury et le voltigeur Billy McKinney.

Le nom de Drury a été placé sur la liste des joueurs blessés le 7 août en raison d’une fracture à la main gauche.

Quant à McKinney, il s’est rapporté à Buffalo dans le niveau AAA, mais il a été rappelé, vendredi, avant le premier match de la série. Il remplace Luke Maile, dont le nom a été placé sur la liste de congé de paternité.