Hendrix Lapierre et Théo Rochette ont hâte que ça commence

Les partisans des Saguenéens de Chicoutimi ont rapidement constaté qu’Hendrix Lapierre et Théo Rochette avaient le talent pour jouer dans la LHJMQ la saison prochaine. Les deux patineurs de 16 ans ont profité des deux matchs intraéquipes au programme pour montrer ce qu’ils étaient capables de faire sur la glace du Centre Georges-Vézina.

Les choses sérieuses commencent pour les deux attaquants qui vont pratiquer avec les vétérans de l’équipe pour une première fois samedi matin à l’occasion du lancement du camp d’entraînement. Les deux choix de premières rondes ne pouvaient s’empêcher de dire qu’ils avaient hâte que ça commence.

«J’ai hâte de mettre le chandail des Sags pour la première fois dans un match présaison et de vivre le trip. Je ne sais pas si je vais jouer à Baie-Comeau dimanche ou à Chicoutimi mardi, mais tout ça est vraiment excitant», a lancé le tout premier choix au repêchage, Hendrix Lapierre.

La chimie entre les deux joueurs est déjà excellente. Lapierre et Rochette ont passé du temps ensemble avant même le début du camp des recrues. «C’était la première fois qu’on se voyait depuis le repêchage. On a eu le temps de jaser un peu et on s’est pratiqué ensemble pour se remettre dans le bain. Le début de saison, c’est un moment très attendu, on l’attend avec impatience tout comme les partisans», a dit Théo Rochette qui portera le numéro 19 cette saison avec les Saguenéens.

Tremblay boycotte le camp d’entraînement

L’attaquant originaire de Saint-Félicien, Charles Tremblay, a pris la décision de ne pas se rapporter au camp d’entraînement de l’équipe. «Il veut plus avoir de temps pour lui et aller à l’école à temps plein. On s’attendait qu’il vienne batailler pour un poste, mais on ne peut pas obliger personne à venir», a expliqué l’entraîneur-chef et directeur général des Sags, Yanick Jean.

Tremblay était en réflexion sur son avenir depuis déjà un bon moment et Jean lui a laissé le temps nécessaire pour réfléchir, mais l’ailier droit de 17 ans était certain de sa décision en confirmant jeudi qu’il n’allait pas se pointer le nez au camp. En 24 rencontres dans l’uniforme des Saguenéens la saison dernière, il a amassé trois points.

Du renfort en défensive dès mardi

Le premier choix des Saguenéens au dernier repêchage européen, le neuvième au total, Artemi Knyazev, sera au Centre Georges-Vézina mardi prochain, a confirmé Yanick Jean. Le défenseur gaucher a effectué un court retour chez lui en Russie après le tournoi Gretzky-Hlinka où il s’est blessé vers la fin de la compétition. On ignore toujours s’il sera prêt à jouer dès son arrivée.

Premières coupures

En terminant, les Saguenéens ont procédé à une première vague de coupures retranchant neuf joueurs au total. Du lot, on y retrouve Olivier Marceau, Antoine Pelletier, Louis-Philip Legault, Jean-Félix Pellerin, Alexandre Boudreault, Alexei Caron, Adam Fowlow, Fabrice Imbeau et Antoine Michaud.